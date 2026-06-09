Shilpa Medicare e Gate2Brain assinam parceria estratégica de capital para avançar na terapia pioneira contra o câncer cerebral

RAICHUR, Índia e BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Shilpa Biocare Pvt. Ltd., subsidiária da Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED), firmou uma parceria estratégica de capital com a Gate2Brain S.L., empresa de biotecnologia focada em terapias para o sistema nervoso central (SNC). Com a parceria, a Shilpa se torna acionista estratégica e parceira em CMC, fabricação e regulamentação para o G2B-002, o principal programa da Gate2Brain voltado para os cânceres cerebrais pediátricos fatais DIPG e pGBM, ambos com Designação de Medicamento Órfão da FDA dos EUA e da EMA. O G2B-002 utiliza o transportador peptídico MiniAp4, de propriedade da Gate2Brain, para administrar o SN-38 através da barreira hematoencefálica, demonstrando, em estudos pré-clínicos, um transporte do fármaco para o cérebro até 100 vezes maior. Os primeiros ensaios em humanos estão previstos para o ano fiscal de 2028.

O G2B-002 tem como alvo mercados oncológicos de alto crescimento, como o de glioblastoma, projetado para chegar a US$ 6,48 bilhões até 2035 (CAGR de 7,97%), o de tumores cerebrais pediátricos, estimado em US$ 2,47 bilhões até 2031 (CAGR de 6,9%), e o de DIPG, estimado em US$ 1,2 bilhão até 2035 (CAGR de 7,1%). A plataforma MiniAp4 da Gate2Brain amplia ainda mais o potencial em cânceres pediátricos raros e em categorias mais amplas do SNC. Essa é a quarta parceria estratégica de capital da Shilpa, que reafirma seu compromisso com a inovação diferenciada e a criação de valor de longo prazo para acionistas e sociedade.

Comentários da Administração

Vishnukant Bhutada, diretor-geral da Shilpa Medicare Ltd:

“A tecnologia de travessia da barreira hematoencefálica da Gate2Brain está entre as plataformas de entrega ao sistema nervoso central (SNC) mais diferenciadas que avaliamos. Tornar-nos acionistas estratégicos permite que a Shilpa participe da criação de valor de longo prazo, ao mesmo tempo em que contribui com a expertise em fabricação e assuntos regulatórios necessária para levar o G2B-002 aos estudos de primeira administração em humanos e ampliar sua aplicação para outras moléculas e categorias terapêuticas.”

Meritxell Teixidó Turà, CEO da Gate2Brain:

“Esta parceria proporciona ao G2B-002 um caminho claro e com riscos reduzidos até a fase clínica e valida nossa plataforma de peptídeos transportadores com um parceiro oncológico de primeira linha. Alinhar as capacidades de fabricação e regulamentação da Shilpa à nossa ciência é a estrutura adequada para levar este programa — e os próximos — aos pacientes.”

Sobre a Shilpa Medicare Ltd

Líder entre as empresas farmacêuticas indianas, a Shilpa Medicare Limited foca no desenvolvimento, na fabricação e na comercialização de APIs (Ingredientes Farmacêuticos Ativos), formulações e produtos biológicos nas áreas de oncologia, doenças infecciosas e especialidades. Com expertise em genéricos complexos, sistemas inovadores de administração de medicamentos e serviços de CDMO (Organização de Desenvolvimento e Fabricação Contratada), a Shilpa atende pacientes em mais de 80 países. Para informações adicionais, acesse www.vbshilpa.com

Sobre a Gate2Brain, S.L.

A Gate2Brain, empresa de biotecnologia sediada em Barcelona, desenvolve sistemas de administração baseados em peptídeos para transportar terapias através da barreira hematoencefálica e tratar doenças do sistema nervoso central. Seu principal candidato, o G2B-002, utiliza o sistema patenteado de transporte de peptídeos MiniAp4 para entregar cargas oncológicas diretamente em tumores cerebrais. www.gate2brain.com

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