SLB OneSubsea獲得bp美洲灣Thunder Horse專案的海底增壓合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下合資企業OneSubsea™已與bp簽署合約，將為位於美洲灣深水區的Thunder Horse開發專案提供海底增壓系統。

此次針對Thunder Horse專案的工程、採購與施工(EPC)合約，緊隨近期贏得的bp Kaskida和Tiber開發專案海底增壓合約之後。這三個專案均採用相同的由供應商主導的標準化海底增壓系統解決方案，此舉有助於提高專案執行效率並縮短交付時間。

SLB OneSubsea將負責交付海底增壓系統，並提供專案執行所需的配套專案管理、工程、製造及測試服務，此為EPC合約的一部分。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「海底增壓是延長現有資產生產壽命的重要支撐技術。我們的標準化海底解決方案支援更快的部署和更高的營運效率，有助於營運商在實現油田整體表現最佳化的同時，提高產量與採收率。」

核心要點

SLB OneSubsea已與bp簽署合約，將為美洲灣的Thunder Horse開發專案提供海底增壓系統

此次合約簽署建立在近期bp Kaskida和Tiber開發專案海底增壓合約的基礎之上，採用相同的標準化高壓系統解決方案

SLB OneSubsea的處理技術能夠提高產量和採收率，而標準化方法則能實現更快速的部署和更高的營運效率

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea驅動全新海底時代，利用數位和技術創新來優化客戶的石油和天然氣生產、減低海底作業排放的二氧化碳，並釋出海底解決方案的龐大潛力，塑造永續的未來能源。SLB OneSubsea是一所合資企業，由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪： onesubsea.slb.com 。

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