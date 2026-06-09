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SLB OneSubsea获得bp美洲湾Thunder Horse项目的海底增压合同

标准化系统解决方案助力提升执行效率并缩短交付周期

original 合资企业SLB OneSubsea™已获得bp授予的合同，将为位于美洲湾深水区的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统。

合资企业SLB OneSubsea™已获得bp授予的合同，将为位于美洲湾深水区的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下合资企业OneSubsea™已获得bp授予的合同，将为位于美洲湾深水区的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统。

此次针对Thunder Horse项目的工程、采购与施工(EPC)合同，紧随近期赢得的bp Kaskida和Tiber开发项目海底增压合同之后。这三个项目均采用了相同的由供应商主导的标准化海底增压系统解决方案，此举有助于提高项目执行效率并缩短交付时间。

作为EPC合同的一部分，SLB OneSubsea将负责交付海底增压系统，并提供项目执行所需的配套项目管理、工程、制造及测试服务。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“海底增压是延长现有资产生产寿命的重要支撑技术。我们的标准化海底解决方案支持更快的部署和更高的运营效率，有助于运营商在优化整体油田表现的同时，提高产量与采收率。”

核心要点

  • SLB OneSubsea已获得bp授予的合同，将为美洲湾的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统
  • 此次合同授予建立在近期bp Kaskida和Tiber开发项目海底增压合同的基础之上，采用相同的标准化高压系统解决方案
  • SLB OneSubsea的处理技术能够提高产量和采收率，而标准化方法则能实现更快速的部署和更高的运营效率

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正通过数字和技术创新，引领海底工程的新时代，致力于优化客户的油气生产、减少海底作业中的排放，并释放海底解决方案的巨大潜力，以塑造可持续的能源未来。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7共同投资成立的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有10,000名员工。要了解更多信息，请访问 onesubsea.slb.com

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本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

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