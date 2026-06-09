SLB OneSubsea获得bp美洲湾Thunder Horse项目的海底增压合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下合资企业OneSubsea™已获得bp授予的合同，将为位于美洲湾深水区的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统。

此次针对Thunder Horse项目的工程、采购与施工(EPC)合同，紧随近期赢得的bp Kaskida和Tiber开发项目海底增压合同之后。这三个项目均采用了相同的由供应商主导的标准化海底增压系统解决方案，此举有助于提高项目执行效率并缩短交付时间。

作为EPC合同的一部分，SLB OneSubsea将负责交付海底增压系统，并提供项目执行所需的配套项目管理、工程、制造及测试服务。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“海底增压是延长现有资产生产寿命的重要支撑技术。我们的标准化海底解决方案支持更快的部署和更高的运营效率，有助于运营商在优化整体油田表现的同时，提高产量与采收率。”

核心要点

SLB OneSubsea已获得bp授予的合同，将为美洲湾的Thunder Horse开发项目提供海底增压系统

此次合同授予建立在近期bp Kaskida和Tiber开发项目海底增压合同的基础之上，采用相同的标准化高压系统解决方案

SLB OneSubsea的处理技术能够提高产量和采收率，而标准化方法则能实现更快速的部署和更高的运营效率

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正通过数字和技术创新，引领海底工程的新时代，致力于优化客户的油气生产、减少海底作业中的排放，并释放海底解决方案的巨大潜力，以塑造可持续的能源未来。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7共同投资成立的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有10,000名员工。要了解更多信息，请访问 onesubsea.slb.com 。

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