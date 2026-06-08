Shilpa Medicare et Gate2Brain concluent un partenariat stratégique avec prise de participation pour faire progresser un traitement de première classe contre le cancer du cerveau

RAICHUR, Inde et BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Biocare Pvt Ltd, filiale de Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE : SHILPAMED), a conclu un partenariat stratégique avec prise de participation avec Gate2Brain, S.L., une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements du système nerveux central. Shilpa devient ainsi actionnaire stratégique et partenaire CMC, de fabrication et de réglementation pour G2B-002, le programme phare de Gate2Brain ciblant des cancers cérébraux pédiatriques mortels, le DIPG et le pGBM, qui bénéficient tous deux de la désignation de médicament orphelin accordée par la FDA américaine et l’EMA. G2B-002 utilise la navette peptidique exclusive MiniAp4 de Gate2Brain pour acheminer le SN-38 à travers la barrière hémato-encéphalique, avec une efficacité de transport du médicament vers le cerveau jusqu’à 100 fois supérieure démontrée en préclinique. Les premiers essais chez l’être humain sont prévus pour l’exercice 2028.

G2B-002 cible des marchés oncologiques en forte croissance : le marché du glioblastome devrait atteindre 6,48 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,97 % ; celui des tumeurs cérébrales pédiatriques, 2,47 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,9 % ; et celui du DIPG, 1,2 milliard de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,1 %. La plateforme MiniAp4 de Gate2Brain élargit encore ce potentiel aux cancers pédiatriques rares et à des catégories plus larges de pathologies du système nerveux central. Il s’agit du quatrième partenariat stratégique avec prise de participation conclu par Shilpa, renforçant son engagement en faveur d’une innovation différenciée et de la création de valeur à long terme pour les actionnaires et la société.

Commentaires de la direction

Vishnukant Bhutada, directeur général de Shilpa Medicare Ltd :

« La technologie de franchissement de la barrière hémato-encéphalique de Gate2Brain figure parmi les plateformes d’administration au système nerveux central les plus différenciées que nous ayons évaluées. En devenant actionnaire stratégique, Shilpa pourra participer à la création de valeur à long terme tout en apportant l’expertise approfondie en matière de fabrication et de réglementation nécessaire pour faire progresser G2B-002 jusqu’aux premiers essais chez l’être humain et étendre son application à d’autres molécules et catégories thérapeutiques. »

Meritxell Teixidó Turà, PDG de Gate2Brain :

« Ce partenariat offre à G2B-002 une voie claire et sécurisée vers les essais cliniques, tout en validant notre plateforme de navette peptidique aux côtés d’un partenaire de premier plan en oncologie. L’association des capacités de fabrication et de l’expertise réglementaire de Shilpa à notre savoir-faire scientifique constitue la structure idéale pour mettre ce programme, ainsi que les suivants, à la disposition des patients. »

À propos de Shilpa Medicare Ltd

Shilpa Medicare Limited est une société pharmaceutique indienne de premier plan, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques (API), de formulations et de produits biologiques dans les domaines de l’oncologie, des maladies infectieuses et des segments de spécialité. Forte de son expertise dans les génériques complexes, les nouveaux systèmes d’administration de médicaments et les services CDMO, Shilpa accompagne des patients dans plus de 80 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vbshilpa.com

À propos de Gate2Brain, S.L.

Gate2Brain est une entreprise de biotechnologie basée à Barcelone qui développe des systèmes d’administration à base de peptides capables de transporter des agents thérapeutiques à travers la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des maladies du système nerveux central. Son principal candidat, G2B-002, s’appuie sur la navette peptidique exclusive MiniAp4 pour acheminer des charges utiles oncologiques directement vers les tumeurs cérébrales. www.gate2brain.com

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