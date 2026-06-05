Owkin diseñará agentes de IA como parte de una colaboración de K Pro plurianual con Sanofi

NUEVA YORK y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la empresa de IA agéntica pionera en superinteligencia artificial biológica para transformar el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, anunció hoy una colaboración plurianual con Sanofi para desarrollar agentes biofarmacéuticos de próxima generación, respaldada por una licencia de cinco años para K Pro, el científico de IA de Owkin.

Owkin y Sanofi vienen colaborando desde 2021 a través de una alianza estratégica de 90 millones de euros orientada a la identificación de dianas en oncología y subagrupación de pacientes. Posteriormente, la colaboración se amplió para incluir el posicionamiento de fármacos en la cartera de proyectos de inmunología de Sanofi. Esta nueva colaboración representa el siguiente paso en la alianza.

Durante la colaboración de cinco años, Owkin liderará el desarrollo integral de nuevos agentes biofarmacéuticos de IA diseñados específicamente para Sanofi.

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