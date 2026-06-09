Shilpa Medicare y Gate2Brain firman una alianza estratégica de capital para impulsar una terapia pionera contra el cáncer cerebral

RAICHUR (India) y BARCELONA (España)--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Biocare Pvt Ltd, una filial de Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED), acaba de firmar una alianza estratégica de capital con Gate2Brain, S.L., una empresa de biotecnología especializada en terapias para el sistema nervioso central. Shilpa se convierte en accionista estratégico y socio en materia de química, fabricación y controles (CMC) y asuntos regulatorios para G2B-002, el programa principal de Gate2Brain dirigido a los cánceres cerebrales pediátricos más agresivos, DIPG y pGBM, ambos con Designación de medicamento huérfano por parte de la FDA de EE. UU. y la EMA. G2B-002 utiliza el transportador peptídico MiniAp4, de propiedad exclusiva de Gate2Brain, para administrar SN-38 a través de la barrera hematoencefálica, que ha demostrado un transporte del fármaco al cerebro hasta 100 veces mayor en estudios preclínicos. Se prevé que los primeros ensayos en humanos comiencen en el año fiscal 2028.

El candidato de Gate2Brain, G2B-002, está dirigido a mercados oncológicos de alto crecimiento: el mercado del glioblastoma, con una previsión de 6480 millones de dólares para 2035 (CAGR: 7,97%); el de los tumores cerebrales pediátricos, con 2470 millones de dólares para 2031 (CAGR: 6,9%); y el del DIPG, con 1200 millones de dólares para 2035 (CAGR: 7,1%). La plataforma MiniAp4 de Gate2Brain amplía aún más el potencial en el ámbito de los cánceres pediátricos raros y en categorías más amplias del SNC. Se trata de la cuarta asociación estratégica de capital de Shilpa, lo que refuerza su compromiso con la innovación diferenciada y la creación de valor a largo plazo para los accionistas y la sociedad.

Comentario de los directivos

Vishnukant Bhutada, director general de Shilpa Medicare Ltd:

“La tecnología para la barrera hematoencefálica de Gate2Brain se encuentra entre las plataformas de administración al SNC más diferenciadas que hemos evaluado. Convertirse en accionista estratégico permite a Shilpa participar en la creación de valor a largo plazo, al tiempo que aporta la experiencia en fabricación y asuntos regulatorios necesaria para que G2B-002 llegue a los primeros estudios en humanos y ampliar su aplicación a otras moléculas y categorías terapéuticas”.

Meritxell Teixidó Turà, directora ejecutiva de Gate2Brain:

“Esta alianza ofrece a G2B-002 un camino claro y sin riesgos hacia la fase clínica y valida nuestra plataforma de transporte peptídico con un socio de primer nivel en oncología. Alinear las capacidades de fabricación y regulatorias de Shilpa con nuestra ciencia es el enfoque adecuado para llevar este programa, y los siguientes, a los pacientes”.

Acerca de Shilpa Medicare Ltd

Shilpa Medicare Limited es una empresa farmacéutica líder de la India dedicada al desarrollo, la fabricación y la comercialización de principios activos, formulaciones y productos biológicos en las áreas de la oncología, las enfermedades infecciosas y otros segmentos especializados. Con experiencia en genéricos complejos, sistemas novedosos de administración de fármacos y servicios de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO), Shilpa atiende a pacientes en más de 80 países. Para obtener más información, visite www.vbshilpa.com

Acerca de Gate2Brain, S.L.

Gate2Brain es una empresa de biotecnología con sede en Barcelona que desarrolla sistemas de administración basados en péptidos que transportan fármacos a través de la barrera hematoencefálica para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. Su principal candidato, G2B-002, hace uso del transportador peptídico patentado MiniAp4 para administrar fármacos oncológicos directamente a los tumores cerebrales. www.gate2brain.com

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