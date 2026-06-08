Shilpa Medicare與Gate2Brain簽署策略股權合作協議，共同推進首創腦癌療法

印度賴久爾和西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED)子公司Shilpa Biocare Pvt Ltd已與專注於中樞神經系統(CNS)治療的生物科技公司Gate2Brain, S.L.達成策略股權合作。Shilpa將成為Gate2Brain核心計畫G2B-002的策略股東以及化學製造與控制(CMC)、生產和監管合作夥伴。G2B-002是Gate2Brain針對致命性小兒腦癌——瀰漫性橋腦內生膠質瘤(DIPG)和小兒多形性膠質母細胞瘤(pGBM)的開發的核心研發產品線，這兩項適應症均已獲得美國食品藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)的孤兒藥資格認定。G2B-002利用Gate2Brain專有的MiniAp4胜肽載體，將SN-38傳輸透過血腦屏障，在臨床前研究中展現出高達100倍的腦部藥物轉運效率提升。首次人體臨床試驗可望於2028會計年度啟動。

G2B-002瞄準高成長腫瘤學市場——膠質母細胞瘤市場規模到2035年可望達到64.8億美元（年均複合成長率7.97%），小兒腦腫瘤市場規模到2031年可望達到24.7億美元（年均複合成長率6.9%），而DIPG市場規模到2035年可望達到12億美元（年均複合成長率7.1%）。Gate2Brain的MiniAp4平台未來還可望擴充至其他罕見小兒癌症及更廣泛的CNS疾病領域。這是Shilpa建立的第四項策略股權合作，進一步彰顯其致力於差異化創新以及為股東和社會創造長期價值的承諾。

管理層評論

Shilpa Medicare Ltd董事總經理Vishnukant Bhutada表示：

「Gate2Brain的血腦屏障技術是我們評估過的最具差異化優勢的CNS藥物傳輸平台之一。成為其策略股東，不僅能讓Shilpa參與長期價值創造，同時也能利用我們在生產和監管方面的深厚累積，協助G2B-002推進至首次人體研究，並將其應用擴充至其他分子和治療領域。」

Gate2Brain執行長Meritxell Teixidó Turà表示：

「此次合作為G2B-002通往臨床提供了一條清晰且低風險的路徑，同時也透過與一流的腫瘤學合作夥伴合作驗證了我們的胜肽穿梭平台。將Shilpa的生產和監管能力與我們的科學專長相結合，是將這一計畫以及後續計畫的成果帶給病患的正確運作模式。」

關於Shilpa Medicare Ltd

Shilpa Medicare Limited是一家首屈一指的印度製藥公司，專注於腫瘤學、傳染病及專科領域的原料藥、製劑和生物製劑的研發、生產和銷售。憑藉在複雜學名藥、新型藥物傳輸系統及委託研發生產(CDMO)服務方面的專長，Shilpa服務於全球80多個國家的病患。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.vbshilpa.com

關於Gate2Brain, S.L.

Gate2Brain是一家總部位於巴塞隆納的生物科技公司，致力於開發以胜肽為基礎的藥物傳輸系統，以將治療藥物透過血腦屏障進行傳輸，用於治療中樞神經系統相關疾病。其核心候選藥物G2B-002利用專有的MiniAp4胜肽載體，將腫瘤治療有效負載直接傳輸至腦腫瘤部位。www.gate2brain.com

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