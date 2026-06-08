Shilpa Medicare en Gate2Brain sluiten strategisch aandelenpartnerschap om een baanbrekende behandeling voor hersenkanker te ontwikkelen

RAICHUR, India & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Biocare Pvt Ltd, een dochteronderneming van Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED), is een strategisch aandelenpartnerschap aangegaan met Gate2Brain, S.L., een biotechnologiebedrijf dat zich richt op geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel. Shilpa wordt strategisch aandeelhouder en partner op het gebied van CMC, productie en regelgeving voor G2B-002. Dit is het belangrijkste programma van Gate2Brain gericht op DIPG en pGBM, dodelijke vormen van hersenkanker bij kinderen, die beide de status van weesgeneesmiddel hebben gekregen van de Amerikaanse FDA en de EMA. G2B-002 maakt gebruik van Gate2Brain's eigen MiniAp4-peptideshuttle om SN-38 door de bloed-hersenbarrière te brengen. Hiermee wordt in preklinische studies een tot 100 keer grotere medicijntransportcapaciteit naar de hersenen aangetoond.

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