Owkin entwickelt im Rahmen einer mehrjährigen K-Pro-Kooperation mit Sanofi KI-Agenten

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, das Unternehmen für agentische KI und Pionier auf dem Gebiet der biologischen künstlichen Superintelligenz, dessen Ziel die Transformation der Arzneimittelforschung und -entwicklung ist, gab heute eine auf mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit mit Sanofi bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation sollen gemeinsam Biopharmawirkstoffe der nächsten Generation entwickelt werden, unterstützt durch eine fünfjährige Lizenz für K Pro, den KI-Wissenschaftler von Owkin.

Owkin und Sanofi arbeiten bereits seit 2021 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit einem Umfang von 90 Millionen Euro zusammen. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit lag zunächst auf der Identifizierung von Zielmolekülen in der Onkologie und der Einteilung von Patienten in Untergruppen, später wurde sie um die Medikamentenpositionierung für die Immunologie-Pipeline von Sanofi erweitert. Mit dieser neuen Zusammenarbeit wird die Partnerschaft nun einen Schritt weiterentwickelt.

Im Rahmen der auf fünf Jahre angelegten Kooperation wird Owkin die End-to-End-Entwicklung neuartiger, KI-gesteuerter Biopharma-Agenten leiten, die speziell für Sanofi entwickelt werden. Diese KI-Agenten werden wie intelligente Assistenten arbeiten und komplexe Aufgaben in der Arzneimittelforschung und -entwicklung eigenständig ausführen. Sie werden über K Pro implementiert, um die bestehenden agentischen KI-Fähigkeiten von Sanofi zu ergänzen und zu stärken.

K Pro kombiniert multimodale Patientendaten mit spezialisierten biologischen, agentischen KI-Systemen, um jede Phase der pharmazeutischen Wertschöpfungskette zu unterstützen, angefangen bei frühen Phasen der Forschung bis hin zur klinischen Entwicklung. Außerdem werden Wettbewerbsinformationen bereitgestellt, die eine schnellere, fundiertere und präzisere Entscheidungsfindung ermöglichen.

„Wir bauen weiter auf unserer Kooperation mit Sanofi auf und vollziehen jetzt den Schritt hin zu wirklich integrierter KI“, so Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin. „Wir bei Owkin sind davon überzeugt, dass Sanofi mit K Pro agentische Systeme noch stärker in die eigenen Arbeitsabläufe einbinden kann, um das volle Potenzial des Datenbestands auszuschöpfen und so bessere Entscheidungen in der gesamten Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.“

„Sanofi investiert in allen Bereichen kontinuierlich in innovative KI-Lösungen, die das Potenzial haben, die Entscheidungsfindung während des gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und zu verbessern“, so Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer bei Sanofi. „Durch die Implementierung speziell entwickelter agentischer Systeme in unsere Arbeitsabläufe wollen wir unseren Teams helfen, schneller, gründlicher und sicherer zu arbeiten. Dabei arbeiten wir natürlich weiter daran, bahnbrechende Ergebnisse für Patienten zu erzielen.“

Die Entwicklung von K Pro ist Teil der Mission von Owkin, biologische künstliche Superintelligenz zu erreichen, um neue therapeutische Entdeckungen zu ermöglichen, die über die Grenzen des menschlichen Verstandes hinausgehen. Owkin ist davon überzeugt, dass diese Technologie es der Pharmaindustrie ermöglichen wird, einige der komplexesten Herausforderungen in Forschung und Entwicklung in Angriff zu nehmen und letztendlich zu automatisieren.

Über Owkin

Owkin ist ein Unternehmen für agentenbasierte KI, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um Probleme in der Biologie zu lösen, an denen menschliche Forscher allein gescheitert sind. Owkin entwickelt K Pro – einen KI-Wissenschaftler für die pharmazeutische Forschung und strategische Entscheidungsfindung. K Pro koordiniert eine Reihe von KI-Fähigkeiten und -Tools, um komplexe biologische Prozesse zu entschlüsseln, die Forschung zu beschleunigen und die Produktivität drastisch zu steigern. K Pro basiert auf Owkins unübertroffenem multimodalen Patientendatennetzwerk, modernster KI für die Biologie und jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharmabranche.

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