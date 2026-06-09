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OneSubsea di SLB si aggiudica il contratto di pressurizzazione sottomarina per il progetto Thunder Horse di bp nel Golfo d'America (Golfo del Messico)

La soluzione di sistema standardizzata contribuisce a una maggiore efficienza e a tempi di realizzazione più brevi

original SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia per il settore energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'assegnazione di un contratto da parte di bp alla sua joint venture OneSubsea™ per fornire un sistema di pressurizzazione sottomarina per Thunder Horse, un progetto nella zona di acque profonde del Golfo d'America.

Questo contratto di progettazione, approvvigionamento e costruzione (EPC) per Thunder Horse fa seguito ai recenti contratti di pressurizzazione sottomarina assegnati per i progetti Kaskida e Tiber di bp. Tutti e tre i progetti utilizzano la stessa soluzione standardizzata di sistemi di pressurizzazione sottomarina, sviluppata dal fornitore, che aiuta a migliorare l'efficienza dell'esecuzione e accorciare i tempi di consegna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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