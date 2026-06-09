OneSubsea di SLB si aggiudica il contratto di pressurizzazione sottomarina per il progetto Thunder Horse di bp nel Golfo d'America (Golfo del Messico)
OneSubsea di SLB si aggiudica il contratto di pressurizzazione sottomarina per il progetto Thunder Horse di bp nel Golfo d'America (Golfo del Messico)
La soluzione di sistema standardizzata contribuisce a una maggiore efficienza e a tempi di realizzazione più brevi
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia per il settore energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'assegnazione di un contratto da parte di bp alla sua joint venture OneSubsea™ per fornire un sistema di pressurizzazione sottomarina per Thunder Horse, un progetto nella zona di acque profonde del Golfo d'America.
Questo contratto di progettazione, approvvigionamento e costruzione (EPC) per Thunder Horse fa seguito ai recenti contratti di pressurizzazione sottomarina assegnati per i progetti Kaskida e Tiber di bp. Tutti e tre i progetti utilizzano la stessa soluzione standardizzata di sistemi di pressurizzazione sottomarina, sviluppata dal fornitore, che aiuta a migliorare l'efficienza dell'esecuzione e accorciare i tempi di consegna.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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