-

Visa en Brale onderzoeken private stablecoin settlement voor institutionele betalingen

Proof of concept zal testen hoe privacy-enabled blockchain-infrastructuur veilige, schaalbare afwikkeling voor institutionele betalingsstromen kan ondersteunen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) maakte vandaag een samenwerking met Brale bekend om op stablecoin gebaseerde afwikkeling aan de hand van SBC, een stablecoin gesteund door de U.S. dollar uitgegeven door Brale, op het Canton Network te onderzoeken. De proof of concept zal beoordelen hoe privacy-enabled blockchain-infrastructuur snellere, meer programmeerbare afwikkeling kan ondersteunen terwijl het financiële instellingen en betalingsbedrijven helpt om controle te behouden over de zichtbaarheid van gevoelige afwikkelingstransactiegegevens.

Visa begon in 2021 met het mogelijk maken van afwikkelingen in stablecoins en blijft zijn capaciteiten verder uitbreiden, zodat VisaNet-obligaties met behulp van ondersteunde stablecoins kunnen worden vereffend.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Press@visa.com
Conor Febos
Jackie Dresch

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact
Press@visa.com
Conor Febos
Jackie Dresch

More News From Visa Inc.

Samenvatting: Visa breidt Commercial Solutions Hub uit met integratie van Visa Accounts Receivable Manager

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), een wereldwijde leider in digitale betalingen, heeft vandaag een uitbreiding van de Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub) aangekondigd, waarmee de manier waarop uitgevers en leveranciers verbinding maken om virtuele kaartprogramma's op te schalen, verder wordt versterkt. Dankzij een nieuwe integratie met Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager) krijgen in aanmerking komende uitgevers ingebouwde toegang tot end-to-end verwerking, o...

Samenvatting: Visa-dreigingsrapport: naarmate de netwerkbeveiliging sterker wordt, versnellen criminelen de overstap naar AI-gestuurde social engineering

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V), een wereldleider in digitale betalingen, heeft vandaag zijn halfjaarlijkse dreigingsrapport voorjaar 2026 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat oplichterspraktijken de snelst groeiende bron van consumentenschade zijn geworden, omdat criminelen steeds vaker kunstmatige intelligentie en social engineering gebruiken om mensen te manipuleren en hen ertoe te bewegen zelf betalingen te autoriseren. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit het wereldwijde net...

Samenvatting: Visa en Jason Sudeikis transformeren het simpelste doelpunt in het voetbal tot de grootste fanmomenten tijdens de FIFA World Cup 2026™

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de FIFA World Cup 2026™ kan alles in een fractie van een seconde veranderen. Een snelle pass. Een simpele afwerking. Een intikkertje. Deze zomer transformeert Visa (NYSE: V), de wereldwijde partner voor betaaltechnologie van de FIFA World Cup 2026™, die vluchtige momenten in iets veel groters – met de lancering van Tap In, een gedurfde nieuwe wereldwijde campagne gebaseerd op de overtuiging dat alles een intikkertje is met Visa. Deze bekendmaking is offic...
Back to Newsroom