Visa en Brale onderzoeken private stablecoin settlement voor institutionele betalingen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) maakte vandaag een samenwerking met Brale bekend om op stablecoin gebaseerde afwikkeling aan de hand van SBC, een stablecoin gesteund door de U.S. dollar uitgegeven door Brale, op het Canton Network te onderzoeken. De proof of concept zal beoordelen hoe privacy-enabled blockchain-infrastructuur snellere, meer programmeerbare afwikkeling kan ondersteunen terwijl het financiële instellingen en betalingsbedrijven helpt om controle te behouden over de zichtbaarheid van gevoelige afwikkelingstransactiegegevens.

Visa begon in 2021 met het mogelijk maken van afwikkelingen in stablecoins en blijft zijn capaciteiten verder uitbreiden, zodat VisaNet-obligaties met behulp van ondersteunde stablecoins kunnen worden vereffend.

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