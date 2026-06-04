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Visa与Brale探索面向机构支付的隐私稳定币结算

概念验证将测试支持隐私保护的区块链基础设施如何为机构支付流提供安全、可扩展的结算服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa (NYSE: V)今日宣布与Brale展开合作，探索在Canton Network上使用由Brale发行的美元挂钩稳定币SBC进行基于稳定币的结算。该概念验证项目旨在评估支持隐私保护的区块链基础设施如何在帮助金融机构和支付公司维持对敏感结算交易数据可见性的控制的同时，实现更快速、更具可编程性的结算。

Visa自2021年起开始支持稳定币结算，并持续扩展其功能，允许使用受支持的稳定币来清算VisaNet债务。此次合作的核心重点是Canton Network的隐私架构。随着稳定币应用日益广泛，金融机构正在评估如何在满足严格的隐私与合规要求的同时使用基于区块链的结算。与许多公共区块链网络不同，Canton的设计允许参与者在共享基础设施上进行交易，同时限制敏感交易信息的可见性。

通过与Brale的合作，Visa计划评估对SBC的支持，将其作为机构结算用例的额外稳定币选项。SBC在Canton Network上获得原生支持，使Brale和Visa能够测试如何将保护隐私的基础设施应用于现实世界的机构支付流中。

Visa加密货币业务主管Cuy Sheffield表示：“稳定币结算已经证明了区块链基础设施如何提高资金流转的速度和效率。通过与Brale的合作，我们正在探索Canton Network上的SBC如何支持既需要可编程性又需要隐私控制的机构结算用例。此次合作有助于我们评估将这些能力引入生产环境所需的条件。”

Brale创始人兼首席执行官Ben Milne表示：“金融机构正日益寻求符合其运营、监管和隐私要求的稳定币基础设施。与Visa合作探索Canton上的SBC，是使基于稳定币的结算在实际支付流中更具实用性和可扩展性的重要一步。”

Visa认为，稳定币代表了全球支付领域具有可扩展性的下一代结算层。通过此类合作，公司将继续推动区块链基础设施的发展，以满足金融机构和支付网络所需的隐私、合规及互操作性标准。

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

关于Brale

Brale是一个受监管的稳定币基础设施平台，使企业能够发行和运营与法币挂钩的数字货币。Brale通过专为机构和企业用例设计的模块化API平台，提供涵盖发行、铸造、赎回、合规控制、资金管理以及区块链互操作性的全面基础设施服务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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