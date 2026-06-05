CSC透過擴展合作關係，將.BRAND域名諮詢和安全服務上線CrowdStrike Marketplace

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的企業級域名註冊商和線上品牌保護提供商CSC今天宣布，其.BRAND服務現已在CrowdStrike Marketplace上線。基於CSC與 CrowdStrike Falcon®平台的現有整合，此次新增服務將為企業提供高級域名諮詢和安全支援，幫助他們順利完成ICANN New gTLD Program申請程序。該申請窗口現已開放，截止日期為2026年8月12日。

隨著AI推動數位資產和域名系統（DNS）基礎設施活動的日益頻繁，域名組合管理已成為企業網路安全的關鍵環節。 CSC的.BRAND服務在CrowdStrike Marketplace的上線，使客戶能夠集中管理並降低對第三方網域的依賴。透過建立符合零信任原則的集中式身分驗證的DNS信任錨點，採用.BRAND頂級域（TLD）的組織將獲得經過驗證的第一方資產，有助於降低仿冒註冊的風險。

「企業利用.BRAND頂級域可以更好地控制域名安全，在AI時代增強信任、真實性與合規。」CSC數位品牌服務技術長Ihab Shraim表示，「.BRAND域名正逐漸成為一項重要的安全差異化因素，我們很高興與CrowdStrike合作，幫助全球最大型企業保護其數位形象。CSC管理著超過三分之一的.BRAND域名，並在協助ICANN首輪申請方面擁有豐富的經驗，我們具備絕佳條件，能助力各企業提升其資安防護能力。」

「將CSC的.BRAND服務引入CrowdStrike Marketplace，有助於客戶解決攻擊面中常被忽視的一層——網域安全。」CrowdStrike技術聯盟與雲端副總裁Chris Stewart表示，「透過雙方合作，我們讓企業能夠將網域防護整合至Falcon平台，從而更有效地抵禦現代攻擊並阻止資料外洩。」

CSC的.BRAND諮詢和網域安全服務現已在CrowdStrike Marketplace上線。如需瞭解更多關於CSC的.BRAND諮詢和域名安全服務、申請流程以及新gTLD是否適合您的企業，請預約免費諮詢，或瞭解更多服務詳情。

關於CSC

CSC是《富比士》全球2000大企業和全球百佳品牌® )信賴的安全和威脅情報供應商，重點關注領域包括網域安全和管理以及數位品牌和詐騙保護。隨著全球企業大幅投資于安全防護，我們的DomainSec℠平台可以協助他們瞭解網路安全疏漏，並協助保護其線上數位資產和品牌。透過利用CSC的專有技術，企業可以鞏固安全防護，防範針對其線上資產和品牌聲譽的網路威脅載體，協助他們避免重大收入損失。CSC還提供線上品牌保護服務，將線上品牌監測和維權行動相結合，從多層面視角辨識防火牆外針對特定網域的各種威脅。我們的解決方案還包括在攻擊的早期階段打擊網路釣魚的詐騙保護服務。CSC成立於1899年，總部位於美國德拉瓦州威爾明頓，在美國、加拿大、歐洲和亞太地區設有辦事處。CSC是一家全球性公司，透過聘用各個服務領域的專家，我們能夠在客戶所在的任何地方經營業務。請造訪 cscdbs.com 。

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