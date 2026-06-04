CloudInteract e Red Kite lanciano una partnership per l'erogazione congiunta della tecnologia vocale IA agentica su Amazon Connect e Pega
CloudInteract e Red Kite lanciano una partnership per l'erogazione congiunta della tecnologia vocale IA agentica su Amazon Connect e Pega
Questa collaborazione di esperti porterà le implementazioni di servizi vocali agentici per i clienti da trimestri a settimane: una dimostrazione sarà disponibile a PegaWorld 2026
LAS VEGAS e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--CloudInteract, lo specialista di IA agentica e Amazon Connect, e Red Kite, il partner di distribuzione di Pega, hanno annunciato oggi una partnership di distribuzione congiunta per portare gli agenti vocali IA autonomi alle aziende sfruttando le piattaforme Pega e Amazon Connect. La partnership presenterà una soluzione di lavoro su Amazon Connect, Amazon Bedrock, che potrà essere vista in occasione di PegaWorld® a Las Vegas, dal 7 al 9 giugno 2026.
I primi casi d'uso riguardano i settori sanitario, dei servizi finanziari, assicurativo, pubblico e del BPO.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatti per i media
CloudInteract (stampa UK e globale) Simon Leyland, CEO e co-fondatoresales@cloudinteract.io
CloudInteract (stampa USA) Nancy Van Delist, Responsabile commerciale, USA nancy.vandelist@cloudinteract.io
Red Kite Andrew Watchman, Socio amministratore e fondatore Andrew.Watchman@Redkite-solutions.com