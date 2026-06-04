CloudInteract e Red Kite lanciano una partnership per l'erogazione congiunta della tecnologia vocale IA agentica su Amazon Connect e Pega

LAS VEGAS e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--CloudInteract, lo specialista di IA agentica e Amazon Connect, e Red Kite, il partner di distribuzione di Pega, hanno annunciato oggi una partnership di distribuzione congiunta per portare gli agenti vocali IA autonomi alle aziende sfruttando le piattaforme Pega e Amazon Connect. La partnership presenterà una soluzione di lavoro su Amazon Connect, Amazon Bedrock, che potrà essere vista in occasione di PegaWorld® a Las Vegas, dal 7 al 9 giugno 2026.

I primi casi d'uso riguardano i settori sanitario, dei servizi finanziari, assicurativo, pubblico e del BPO.

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