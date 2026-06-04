CloudInteract en Red Kite lanceren een partnerschap voor gezamenlijke levering van agentic AI voice op Amazon Connect en Pega

LAS VEGAS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CloudInteract, de Amazon Connect- en agentic AI-specialist, en Red Kite, de leveringspartner van Pega, kondigden vandaag een partnerschap voor gezamenlijke levering aan om ondernemingen autonome AI voice agents aan te bieden via de platformen van Pega en Amazon Connect. Het partnerschap start met Amazon Bedrock, een werkende oplossing op Amazon Connect, die op PegaWorld® in Las Vegas van 7 tot 9 juni 2026 te zien zal zijn.

Initiële usecases omvatten gezondheidszorg, financiële diensten, verzekeringen, overheden en BPO.

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