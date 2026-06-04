AM Best Revisa las Perspectivas a Positivas y Afirma las Calificaciones Crediticias de Seguros G&T, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) de Seguros G&T, S.A. (SG&T) (Guatemala).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de SG&T reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas positivas apuntan a que SG&T cuenta con las capacidades técnicas para mantener su tendencia de suscripción rentable y continuar aumentando su base de capital.

SG&T se fundó en 1947 y es la segunda aseguradora más grande de Guatemala, con una participación de mercado del 14%. Su cartera de productos se compone principalmente de seguros de daños (66.2%), accidentes y enfermedades (22.4%) y vida (7.2%), y un 4.2% en fianzas, a diciembre de 2025. SG&T tiene una posición competitiva en la mayoría de las líneas de negocio dentro del sector asegurador guatemalteco gracias a su trayectoria y reconocimiento de marca.

SG&T es propiedad de GTC Investments, Ltd. (GTC), la compañía tenedora no operativa del conglomerado financiero Grupo Financiero G&T Continental.

AM Best evalúa el perfil de negocios de SG&T como neutral, dada su posición de liderazgo en el mercado, el reconocimiento de su marca y su equipo directivo experimentado. AM Best reconoce la capacidad técnica de SG&T para generar resultados favorables de forma ininterrumpida durante los últimos cinco años. Las capacidades técnicas y gerenciales de la compañía siguen respaldando su estrategia en su segmento principal, a la vez que busca diversificarse continuamente hacia líneas rentables.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de SG&T como la más fuerte, debido a su capacidad para proteger su balance, como se refleja en su capitalización ajustada por riesgos, también en el nivel más fuerte, según lo medido por Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Estos factores se sustentan en una gestión de capital sólida, que incluye su programa integral de reaseguro, una cartera de inversiones conservadora y prácticas adecuadas de gestión de activos y pasivos. La compañía reporta resultados consistentemente rentables, lo cual se refleja en su creciente base de capital.

AM Best evalúa el desempeño operativo de SG&T como adecuado, ya que los resultados técnicos para el cierre del año 2025 se mantuvieron positivos, respaldados por mejoras en la mayoría de sus líneas de negocio. La evaluación también considera los esfuerzos de la compañía por seguir generando ahorros y eficiencias en los gastos, al tiempo que busca mejorar la calidad de la suscripción. AM Best continuará monitoreando el desempeño operativo de SG&T, dado que el entorno competitivo en el mercado guatemalteco continúa evolucionando.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo de la compañía continúa con una tendencia positiva, manteniendo su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora debido a una erosión significativa de su base de capital, ya sea por el pago de dividendos elevados o por eventos catastróficos significativos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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