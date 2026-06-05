CSC深化合作伙伴关系，为CrowdStrike Marketplace增加.BRAND咨询及域名安全服务

威尔明顿市，特拉华州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的企业级域名注册商及在线品牌保护服务提供商CSC今日宣布，其.BRAND服务现已登陆CrowdStrike Marketplace。这项新服务依托CSC的现有集成（与 CrowdStrike Falcon®平台），为企业提供先进的域名咨询与安全支持，助力其顺利完成ICANN新通用顶级域名（gTLD）计划的申请流程——该申请窗口现已开放，截止日期为2026年8月12日。

随着人工智能（AI）推动数字资产和域名系统（DNS）基础设施活动日益活跃，域名组合管理已成为企业网络安全的重要组成部分。随着CSC的.BRAND服务在CrowdStrike Marketplace上线，客户能够实现集中管控，并减少对第三方域名的依赖。通过建立符合零信任原则的集中式认证DNS信任锚点，使用.BRAND顶级域名（TLD）的企业将获得经过验证的第一方资产，从而有效防范仿冒域名注册。

CSC数字品牌服务部首席技术官Ihab Shraim表示，“借助.BRAND顶级域名，企业能够更好地掌控域名安全，从而在人工智能时代增强信任度、真实性及合规性。随着.BRAND逐渐成为一项重要的安全差异化因素，我们很高兴能与CrowdStrike合作，帮助全球大型企业保护其数字形象。CSC管理着超过三分之一的.BRAND域名，并在支持ICANN首轮申请方面拥有深厚经验，这使我们能够助力企业提升其安全防护水平。”

CrowdStrike技术联盟与云业务副总裁Chris Stewart表示，”将CSC的.BRAND服务引入CrowdStrike Marketplace，有助于客户解决攻击面中一个常被忽视的环节——域名安全。通过此次合作，我们帮助企业将域名防护功能集成到Falcon平台中，从而更好地抵御现代攻击者并阻止数据泄露。”

CS 的.BRAND咨询与域名安全服务现已登陆CrowdStrike Marketplace。如需进一步了解CSC的.BRAND咨询与域名安全服务、申请流程，以及新通用顶级域名（gTLD）是否适合贵机构，请预约免费咨询或或进一步了解我们的服务。

关于CSC

CSC是《福布斯》全球企业2000强和全球百佳品牌（Interbrand® ）信赖的安全和威胁情报提供商，重点关注领域包括域名安全和管理以及数字品牌和欺诈保护。随着全球企业大幅投资于安全防护，我们的DomainSec℠平台可以帮助它们了解网络安全疏漏，并帮助保护其在线数字资产和品牌。通过利用CSC的专有技术，企业可以巩固安全防护，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络威胁载体，帮助它们避免重大收入损失。CSC还提供在线品牌保护服务，将在线品牌监测和维权行动相结合，从多维度视角识别防火墙外针对特定域名的各种威胁。我们的解决方案还包括在攻击的早期阶段打击网络钓鱼的欺诈保护服务。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处。CSC是一家全球性公司，通过聘用各个服务领域的专家，我们能够在客户所在的任何地方开展业务。敬请访问 cscdbs.com 。

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