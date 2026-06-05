-

CSC深化合作伙伴关系，为CrowdStrike Marketplace增加.BRAND咨询及域名安全服务

扩展的服务范围提供了关键的域名管理和安全支持

威尔明顿市，特拉华州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的企业级域名注册商及在线品牌保护服务提供商CSC今日宣布，其.BRAND服务现已登陆CrowdStrike Marketplace。这项新服务依托CSC的现有集成（与 CrowdStrike Falcon®平台），为企业提供先进的域名咨询与安全支持，助力其顺利完成ICANN新通用顶级域名（gTLD）计划的申请流程——该申请窗口现已开放，截止日期为2026年8月12日。

随着人工智能（AI）推动数字资产和域名系统（DNS）基础设施活动日益活跃，域名组合管理已成为企业网络安全的重要组成部分。随着CSC的.BRAND服务在CrowdStrike Marketplace上线，客户能够实现集中管控，并减少对第三方域名的依赖。通过建立符合零信任原则的集中式认证DNS信任锚点，使用.BRAND顶级域名（TLD）的企业将获得经过验证的第一方资产，从而有效防范仿冒域名注册。

CSC数字品牌服务部首席技术官Ihab Shraim表示，“借助.BRAND顶级域名，企业能够更好地掌控域名安全，从而在人工智能时代增强信任度、真实性及合规性。随着.BRAND逐渐成为一项重要的安全差异化因素，我们很高兴能与CrowdStrike合作，帮助全球大型企业保护其数字形象。CSC管理着超过三分之一的.BRAND域名，并在支持ICANN首轮申请方面拥有深厚经验，这使我们能够助力企业提升其安全防护水平。”

CrowdStrike技术联盟与云业务副总裁Chris Stewart表示，”将CSC的.BRAND服务引入CrowdStrike Marketplace，有助于客户解决攻击面中一个常被忽视的环节——域名安全。通过此次合作，我们帮助企业将域名防护功能集成到Falcon平台中，从而更好地抵御现代攻击者并阻止数据泄露。”

CS 的.BRAND咨询与域名安全服务现已登陆CrowdStrike Marketplace。如需进一步了解CSC的.BRAND咨询与域名安全服务、申请流程，以及新通用顶级域名（gTLD）是否适合贵机构，请预约免费咨询或进一步了解我们的服务。

关于CSC

CSC是《福布斯》全球企业2000强和全球百佳品牌（Interbrand® ）信赖的安全和威胁情报提供商，重点关注领域包括域名安全和管理以及数字品牌和欺诈保护。随着全球企业大幅投资于安全防护，我们的DomainSec℠平台可以帮助它们了解网络安全疏漏，并帮助保护其在线数字资产和品牌。通过利用CSC的专有技术，企业可以巩固安全防护，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络威胁载体，帮助它们避免重大收入损失。CSC还提供在线品牌保护服务，将在线品牌监测和维权行动相结合，从多维度视角识别防火墙外针对特定域名的各种威胁。我们的解决方案还包括在攻击的早期阶段打击网络钓鱼的欺诈保护服务。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处。CSC是一家全球性公司，通过聘用各个服务领域的专家，我们能够在客户所在的任何地方开展业务。敬请访问 cscdbs.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

更多信息：
W2 Communications
CSC@w2comm.com
CSC新闻中心

Industry:

CSC

Details
Headquarters: Wilmington, DE
Website: cscglobal.com
CEO: Rod Ward
Employees: 7500
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

更多信息：
W2 Communications
CSC@w2comm.com
CSC新闻中心

More News From CSC

随着有限合伙人(LP)需求上升，私募市场机构面临SPV执行压力

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着私募市场机构应对更具挑战性的募资和退出环境，有限合伙人(LP)正要求基金管理人提供更高的透明度、更强的治理权以及更灵活的特殊目的载体(SPV)安排。事实上，根据领先的全球商业管理与合规解决方案提供商CSC的一项最新研究，86%的私募市场专业人士报告称，在过去12个月中，LP对定制化SPV结构的需求有所增加。 CSC¹对410名来自私募股权、私募信贷、房地产和基础设施领域的资深私募市场从业者进行了调查，以探究投资者需求正在如何重塑SPV结构、运营模式及执行要求。相关调查结果详见CSC的最新报告《2026年SPV全球展望：LP需求和运营复杂性正如何重塑SPV模式》(SPV Global Outlook 2026: How LP demands and operational complexity are reshaping the SPV model)。 研究显示，加强透明度和报告现已成为LP的首要诉求，有76%的受访者提及这一点。紧随其后的是对更强治理和审批权的要求，以及对资产隔离结构和单一资产结构不断增长的...

九成企业担忧内部系统无法跟上高管薪酬管理需求

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 对于金融服务企业而言，管理高管薪酬正成为一项日益严峻的挑战，近九成(89%)企业表示其内部技术已无法跟上需求。商务管理与合规解决方案的领先供应商CSC的最新研究显示，不断上升的复杂度、监管压力以及全球参与范围不断扩大，正给企业内部系统和团队带来日益沉重的负担。1 CSC对来自欧洲、亚太和北美地区的300名高级HR、绩效奖励和薪酬负责人进行了调查。这些受访者分别就职于私募市场、资产管理、保险和投资银行等领域。这份名为《金融服务业薪酬的未来：2026年高管薪酬报告》(The Future of Reward in Financial Services: Executive Compensation in 2026 )的研究报告深入探讨了他们的反馈，并分析了企业如何应对长期激励(LTI)计划中日益增加的复杂性。 研究显示，超过五分之四(86%)的受访者认为，目前薪酬计划的行政管理工作十分复杂，这反映出全球化企业中LTI结构正在经历快速演变与扩张。 参与人数的增加和监管审查的收紧是导致这一复杂性的核心驱动因素。五分之四...

全球扩张加剧法律复杂性，但仅有7%的企业实现全面合规

威尔明顿市，特拉华州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着企业在2026年加速全球扩张，合规工作却未能跟上步伐。事实上，根据全球领先的商业管理与合规解决方案提供商CSC的一项最新研究显示，仅有7%的企业表示其全球各实体均完全符合合规要求。 CSC对欧洲、北美和亚太地区的350位总法律顾问（GC）及高级法律专业人士进行了调查，旨在探讨其团队如何应对国际扩张、监管压力以及人工智能（AI）应用日益普及的挑战¹ 。调查结果收录于CSC的最新报告《2026年总法律顾问晴雨表：从复杂性到掌控》（General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control） 。 大多数组织表示仅部分符合要求，其中超过半数（53%）估计其符合程度在50%至75%之间，另有35%的组织认为其符合程度在76%至99%之间。这意味着仅有7%的组织表示其所有全球实体均完全符合要求。 总法律顾问们还表示，面对全球扩张带来的持续需求，他们缺乏应对信心。超过五分之二（44%）的受访者表示，对能否满足不同司法管辖区的数据安全要求缺乏信心。与此同时，37...
Back to Newsroom