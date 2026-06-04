Affirm et Investissements RPC renouvellent et renforcent leur partenariat financier

SAN FRANCISCO et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM) et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC), par l’intermédiaire de filiales de CPPIB Credit Investments Inc., ont annoncé aujourd’hui le renouvellement et l’élargissement de leur partenariat en matière de flux prévisionnel. En vertu de cette entente de 24 mois, Investissements RPC s’engagera à verser 1,7 G$ US pour l’achat de prêts à tempérament d’Affirm, avec la capacité d’accroître son engagement à 2,2 G$ US.

L’entente d’une durée de deux ans, qui s’appuie sur une relation de longue date, devrait soutenir un volume d’environ 8 G$ US de prêts à la consommation pendant cette période. Depuis 2019, Investissements RPC a acheté près de 14 G$ US d’actifs d’Affirm au moyen d’ententes de flux prévisionnel et de titrisations adossées à des créances. Cet investissement contribuera à alimenter le réseau croissant de consommateurs et de commerçants d’Affirm.

Affirm offre aux consommateurs des options de paiement honnêtes et transparentes au moment de l’achat et finance ses prêts par l’intermédiaire d’un réseau diversifié de partenaires financiers. Près de 27 millions de consommateurs actifs utilisent Affirm pour reporter un paiement selon des modalités qu’ils peuvent voir et comprendre, sans frais de retard ni frais cachés. Au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2026, Affirm a enregistré un volume brut de marchandises (VMB) de 46 G$ US.

« Investissements RPC a été l’un de nos partenaires financiers les plus précieux depuis les premiers jours de notre programme, et ce renouvellement témoigne de la confiance et des antécédents que nous avons établis ensemble, a déclaré Michael Linford, chef de l’exploitation d’Affirm. Nous sommes reconnaissants d’avoir établi des partenariats étroits avec certains des investisseurs les plus aguerris et stables au monde, y compris Investissements RPC, et cette collaboration étendue continuera d’alimenter notre croissance à mesure que nous générons des actifs de qualité à grande échelle. »

« Affirm a pris une position de premier plan dans un segment important et croissant du financement à la consommation en offrant des solutions de paiement transparentes qui trouvent écho auprès des consommateurs et des commerçants, a déclaré Paras Vira, directeur général et chef, Titres de créance structurés pour les Amériques à Investissements RPC. « La société a constamment produit le type de rendement en matière de crédit que nous recherchons de la part d’un partenaire à long terme et nous sommes heureux de renouveler et d’accroître notre engagement, car nous visons à générer des rendements intéressants pour la caisse du RPC dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du RPC. »

Affirm maintient un modèle de financement durable et résilient dans plusieurs canaux, notamment les installations d’entreposage, les ententes de flux prévisionnel et les titrisations adossées à des créances. Au 31 mars 2026, la capacité de financement totale d’Affirm était passée à 28,2 G$ US, soutenue par un groupe diversifié de partenaires financiers à long terme de tout type d’institution.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est d’offrir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie des gens. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement fondé sur la confiance, la transparence et la priorité accordée aux gens, nous donnons à des millions de consommateurs les moyens de dépenser et d’épargner de façon responsable et nous offrons à des milliers d’entreprises les outils dont elles ont besoin pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et autres options de paiement à terme, nous ne facturons jamais de frais de retard ni de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

À propos d’Investissements RPC

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère le Régime de pensions du Canada dans l’intérêt supérieur de plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. L’entreprise a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2026, la caisse totalisait 793,3 G$ CA. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X @InvestissementsRPC.

Énoncé prospectif d’Affirm

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la Securities Act), et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, qui comportent des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que les faits historiques contenus dans le présent communiqué, y compris les énoncés concernant les résultats futurs de l’exploitation et la situation financière, la stratégie d’affaires, les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures; et les attentes à l’égard du partenariat renouvelé et élargi avec Investissements RPC sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots comme « prévoir », « croire », « continuer », « pourrait », « concevoir », « estimer », « s’attendre, « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiellement », « prévoir », « projeter », « devrait », « fera », « pourrait » ou le caractère négatif de ces termes ou d’autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction ainsi que sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, y compris les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel d’Affirm sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 30 juin 2025 et dans ses autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sauf si la loi l’exige, Affirm ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit après la date du présent communiqué, à les rendre conformes aux résultats réels ou à l’évolution de nos attentes.

AFRM-PA