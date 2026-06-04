AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de El Roble, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A (Excelente) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a” (Excelente) de “a-” (Excelente) de Seguros El Roble, S.A. (El Roble) (Guatemala). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de El Roble reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La mejora de estas calificaciones refleja la constante expansión de la base de capital de El Roble y su nivel de capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR), impulsados ​​por la rentabilidad y protegidos por una administración de riesgos prudente y una estructura integral de reaseguro.

El Roble, establecida en 1972, es la mayor aseguradora de Guatemala con una participación de mercado del 24.6%. Su cartera se compone principalmente de productos de daños (78%), con el resto (22%) enfocado en el mercado de seguros de vida, a diciembre de 2025. El Roble es propiedad de Bicapital Corporation, un grupo financiero privado con sede en Panamá que opera servicios financieros, incluyendo banca, seguros y gestión de activos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Bahamas, Panamá y Estados Unidos. El Roble ocupa el primer lugar en seguros de accidentes y salud, automóviles y vida en Guatemala.

AM Best evalúa el perfil de negocios de la compañía como neutral, basándose en el liderazgo de El Roble en el mercado y su capacidad para ajustar las condiciones de sus ofertas adaptándose a los diferentes ciclos económicos, mientras apunta a una mayor diversificación en líneas de negocio y canales de distribución. Además, la posición de liderazgo de El Roble le ha permitido superar continuamente las tasas de crecimiento del mercado durante los últimos 10 años, manteniendo la diversificación en productos y canales de distribución.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de El Roble como la más fuerte, ya que la disponibilidad y la calidad de su capital se ajustan bien al perfil de riesgo de la compañía. En 2025, la capitalización ajustada por riesgos, medida por el BCAR, continuó fortaleciéndose gracias a los resultados netos positivos de la compañía, que mantuvo un perfil de riesgo adecuado. Históricamente, el programa de reaseguro y las capacidades de administración integral de riesgos (ERM) de El Roble han sido eficaces para proteger su balance.

AM Best evalúa el desempeño operativo de El Roble como fuerte debido a su capacidad para mantener un crecimiento constante en sus ingresos netos, respaldado por una sólida suscripción de riesgos. Los ajustes estratégicos han permitido a El Roble adaptarse a los diferentes ciclos del mercado.

La revisión de las perspectivas, a estables de positivas, refleja la expectativa de AM Best de que El Roble mantendrá el nivel más alto de capitalización ajustada por riesgo, según lo medido por BCAR; respaldado por resultados operativos rentables, una gestión de riesgos prudente y, además, protegido por una sólida estructura de reaseguro.

Podrían producirse acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de El Roble presenta resultados negativos, ya sea por un deterioro en la calidad de la suscripción o en las condiciones del mercado. Si bien no es probable que se produzcan acciones positivas de calificación en el corto o mediano plazo, éstas podrían darse a partir de a resultados de suscripción extraordinarios que se comparen favorablemente con el desempeño operativo muy fuerte.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2026 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.