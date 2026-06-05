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CSC aggiunge i servizi di consulenza e sicurezza dei domini di .BRAND a CrowdStrike Marketplace grazie a una partnership ampliata

L'offerta potenziata fornisce la gestione critica dei domini e il supporto alla sicurezza

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, il leader mondiale nella registrazione di domini di classe enterprise e nella protezione dei marchi online, oggi ha annunciato che i suoi servizi .BRAND sono ora disponibili su CrowdStrike Marketplace. Sulla base dell'integrazione esistente di CSC con la piattaforma CrowdStrike Falcon® , l'iniziativa offre alle aziende il supporto di un consulenza avanzata sui domini e della sicurezza per aiutarli a gestire la finestra dell'applicazione ICANN New gTLD Program, aperta ora fino al 12 agosto 2026.

Mentre l'intelligenza artificiale (IA) guida volumi sempre maggiori di attività nell'infrastruttura del sistema di asset digitali domain name system (DNS), la gestione dei portafogli dei domini è una parte fondamentale della cybersicurezza aziendale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Headquarters: Wilmington, DE
Website: cscglobal.com
CEO: Rod Ward
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Organization: PRI
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