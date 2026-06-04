Subwayᴹᴰ Canada et Lay’s® lancent les emblématiques croustilles à saveur de fines herbes italiennes et fromage

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subwayᴹᴰ Canada étend l’un de ses arômes les plus appréciés aux NOUVELLES croustilles Lay’s® à saveur de fines herbes italiennes et fromage, créées en partenariat avec Lay’s, la marque de croustilles numéro 1 au Canada1 de PepsiCo Canada1. Inspirées par le pain fines herbes italiennes et fromage emblématique et très populaire de Subway, les croustilles d’édition limitée offrent les arômes salés, fromagés et herbacés du pain très populaire, sous forme croquante.

Une nouvelle collation inspirée d’un classique de Subway

Offerte exclusivement dans les restaurants Subway partout au Canada pour une durée limitée, cette nouvelle variété de croustilles Lay’s a été créée pour les Canadiens à la recherche de nouvelles saveurs et d’offres rares et attrayantes. Célèbre pour ses arômes irrésistibles et son statut culte, le pain fines herbes italiennes et fromage s’est imposé comme l’un des incontournables du menu de Subway.

Profil aromatique : Fines herbes italiennes et fromage, nouveau format

« Notre pain fines herbes italiennes et fromage attire une clientèle passionnée depuis des décennies, et nous sommes ravis d’offrir cette saveur emblématique à nos clients dans un format entièrement nouveau », affirme le chef John Botelho, directeur culinaire chez Subway Canada. « Cette collaboration transforme un classique de Subway en une collation irrésistible que les Canadiens peuvent savourer à tout moment. »

Les nouvelles croustilles reprennent la saveur emblématique du pain maison signature du restaurant, alliant des notes fromagées, salées et herbacées au côté croquant satisfaisant des croustilles préférées des Canadiens1. Conçue pour susciter l’enthousiasme des fans de Subway et des amateurs de collations, cette nouveauté propose une version ludique d’un classique bien-aimé. Apprécié pour ses arômes caractéristiques et son goût réconfortant, le pain fines herbes italiennes et fromage de Subway est devenu un incontournable empreint de nostalgie pour les Canadiens d’un océan à l’autre.

« Chez PepsiCo Canada, nous cherchons constamment de nouvelles façons d’offrir aux Canadiens des expériences gustatives exceptionnelles grâce à notre marque Lay’s », déclare Kelsie Milbury, directrice de la recherche et du développement chez PepsiCo Canada. « Un partenariat avec Subway pour transformer l’emblématique pain fines herbes italiennes et fromage en saveur de croustilles nous a semblé tout à fait naturel, et nous avons hâte que les Canadiens puissent y goûter. »

Points de vente

Cette nouveauté est offerte dès maintenant et pour une durée limitée dans les restaurants Subway participants partout au Canada, jusqu’à épuisement des stocks.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Subway Canada.

1 Selon les mesures des ventes au détail NielsenIQ en dollars dans le segment des croustilles (défini par le client) pour la période de 52 semaines se terminant le 18 avril 2026 pour l’ensemble du marché couvert. (Copyright @ 2026, NielsenIQ) Expand

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ

Avec près de 3 000 emplacements à l’échelle nationale, Subway Canada se consacre à servir des sandwichs fraîchement préparés à un prix avantageux à des millions de clients. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par un réseau de franchisés passionnés qui ont à cœur d’offrir une expérience client de grande qualité et pratique, tout en contribuant positivement à leurs communautés.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée à l’échelle mondiale de Subway IP LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées. © Subway, 2026.

À propos de PepsiCo Canada

Les produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. En 2025, PepsiCo a généré des revenus nets de près de 94 milliards de dollars grâce à sa gamme d’aliments et de boissons complémentaires et pratiques, notamment Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend un large éventail de boissons et d’aliments savoureux, incluant plusieurs marques emblématiques qui génèrent chacune plus d’un milliard de dollars en ventes au détail annuelles.

PepsiCo s’oriente vers une vision d’être le chef de file mondial en matière de boissons et d’aliments pratiques et de réussir par la mise en œuvre de pep+ (PepsiCo Positive). La mission pep+ est une transformation de bout en bout qui place le développement durable au cœur de nos stratégies pour générer de la croissance et bâtir un avenir plus solide et plus résilient pour PepsiCo et les communautés dans lesquelles la marque est présente. Pour en savoir plus, visitez le www.pepsico.ca et suivez @PepsiCo sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn.