Placements PICTON lance la campagne « Effectuer la transition » pour faire avancer la conversation sur l’élaboration moderne de portefeuilles

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion d’actifs Picton Mahoney (« Placements PICTON ») a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne de marque 2026, « Effectuer la transition ». Il s’agit d’une nouvelle initiative audacieuse conçue pour susciter un débat plus large sur l’élaboration moderne de portefeuilles et sur le rôle que les placements alternatifs peuvent jouer pour aider les investisseurs à composer avec un environnement de marché de plus en plus complexe.

Au cœur de la campagne se trouve une croyance simple :

Répéter la même stratégie d’investissement n’est pas une stratégie d’investissement.

Depuis des décennies, les portefeuilles traditionnels composés d’actions et d’obligations constituent l’approche par défaut du secteur. Ces approches ont bien servi les investisseurs par le passé. Malgré tout, les réalités actuelles des marchés remettent en question des hypothèses de longue date concernant la diversification et la résilience des portefeuilles. Ces réalités comptent notamment la volatilité élevée, l’inflation persistante, l’augmentation du risque de concentration et l’évolution des relations entre les actions et les obligations.

La campagne « Effectuer la transition » encourage les investisseurs à réfléchir différemment à la façon d’élaborer leurs portefeuilles. Elle contribue également à avoir des discussions plus enrichissantes avec leurs conseillers au sujet de la diversification, de la résilience et du rôle que les actions, les obligations et les stratégies de placements alternatifs peuvent jouer pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

« Chez PICTON, nous croyons à la valeur des portefeuilles pour les investisseurs qui reflètent les réalités des marchés d’aujourd’hui, et non les hypothèses d’hier », a déclaré Leisha Roche, cheffe du marketing chez Placements PICTON. « La campagne “ Effectuer la transition ” vise à remettre en question la tendance du secteur à répéter les mêmes approches et à faire évoluer le débat sur l’élaboration moderne de portefeuilles. « Il ne s’agit pas d’abandonner ce qui a fonctionné par le passé, mais d’aider les conseillers et les investisseurs à élaborer des portefeuilles mieux préparés pour l’avenir. »

La campagne utilise des perroquets comme métaphore créative pour illustrer la tendance du secteur à reproduire des approches familières sans toujours se demander si elles restent adaptées à l’objectif. La répétition constante par des perroquets d’expressions telles que « 60/40 » et « acheter et conserver » symbolise les habitudes héritées du secteur.

À l’inverse, le personnage central de la campagne, Murph, la mascotte ours de PICTON, incarne un état d’esprit différent : réfléchi, résilient et préparé à un large éventail d’environnements de marché. Murph incarne ce que PICTON appelle la « mentalité de l’ours » : une philosophie fondée sur la préparation plutôt que sur la prédiction, puis sur la résilience plutôt que sur la réaction.

Il est important de noter la conception de la campagne « Effectuer la transition » effectuée pour accompagner les conseillers et renforcer la valeur du conseil professionnel. Elle encourage les investisseurs à mener des discussions approfondies sur l’élaboration de portefeuilles et l’évolution du rôle des placements alternatifs au sein d’un portefeuille diversifié.

Ce lancement survient à un moment où l’intérêt pour les placements alternatifs continue de croître. Selon une étude menée dans le secteur, 88 % des conseillers interrogés prévoient d’augmenter leurs répartitions en placements alternatifs au cours des deux prochaines années1. Cette tendance s’affiche alors que les actifs alternatifs sous gestion ont atteint environ 33 billions de dollars à l’échelle mondiale2. Pourtant, malgré leur adoption généralisée par les investisseurs institutionnels, les répartitions des investisseurs particuliers dans les placements alternatifs demeurent relativement faibles.

PICTON estime que cet écart représente une occasion pour les conseillers d’aider leurs clients à élaborer des portefeuilles plus résilients grâce à une diversification accrue et à l’accès à des sources de rendement supplémentaires.

La diffusion de la campagne « Effectuer la transition » s’effectuera sur un large éventail de canaux, notamment TSN et Sportsnet, YouTube et diverses plateformes de diffusion en continu, LinkedIn, Meta, Reddit, Flipboard. La présentation prendra également place sur des écrans numériques installés dans des bureaux et des ascenseurs du quartier financier de Toronto.

Cette campagne s’inscrit dans la mission continue de PICTON : transformer la façon dont les gens investissent en aidant les conseillers à aller au-delà des approches traditionnelles d’élaboration de portefeuilles au profit d’une approche plus moderne, diversifiée et résiliente.

Pour en savoir plus sur la campagne « Effectuer la transition », visitez : https://www.pictoninvestments.com/fr/make-the-shift

Visionnez la publicité de la campagne ici : https://youtu.be/vsWOkx3afeI?si=SXomgn6Jk2ZQ2d5m

À propos de Placements PICTON

Placements PICTON est une société d’investissement canadienne gérant 17,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 30 avril 2026), reconnue pour ses stratégies de placements alternatifs pionnières qui remettent en question la pensée traditionnelle. Depuis 2004, nous aidons les conseillers et les investisseurs à repenser la construction de leurs portefeuilles, en s’éloignant des modèles traditionnels pour s’orienter vers des solutions plus résilientes et diversifiées. Forts d’une expertise approfondie en recherche quantitative, en analyse fondamentale et en stratégies de couverture authentiques, nous défendons une approche moderne conçue pour offrir des rendements plus réguliers et ajustés au risque. Notre philosophie consiste à « réinventer l’ours dans la bourse », en adoptant une mentalité d’ours caractérisée par la résilience, l’adaptabilité et la force afin d’offrir une plus grande certitude aux Canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.pictoninvestments.com.

1 https://www.caisgroup.com/our-company/press/fourth-annual-cais-mercer-survey-shows-alts-moving-from-niche-to-norm

2 https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/investing/alternative-investments