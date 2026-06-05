A CSC adiciona serviços de consultoria .BRAND e segurança de domínios ao Marketplace da CrowdStrike por meio de parceria ampliada

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--A CSC, líder mundial em registro de domínios corporativos e provedora de proteção de marcas online, anunciou hoje que seus serviços .BRAND agora estão disponíveis no CrowdStrike da Marketplace. Aproveitando a integração existente da CSC com a plataforma CrowdStrike Falcon® , essa nova listagem oferece às empresas consultoria avançada em domínios e suporte de segurança para ajudá-las a navegar pelo período de inscrição do Programa de Novos gTLDs da ICANN aberto até 12 de agosto de 2026.

À medida que a inteligência artificial (IA) impulsiona o aumento da atividade em ativos digitais e na infraestrutura do sistema de nomes de domínio (DNS), o gerenciamento de portfólios de domínios torna-se uma parte fundamental da segurança cibernética corporativa. Com os serviços .BRAND da CSC disponíveis no Marketplace da CrowdStrike, os clientes podem centralizar o controle e reduzir a dependência de domínios de terceiros. Ao estabelecer uma âncora de confiança DNS com autenticação centralizada alinhada aos princípios de confiança zero, as organizações que usam domínios de nível superior (TLDs) .BRAND obtêm ativos primários verificados que ajudam a mitigar registros semelhantes.

“As organizações podem obter maior controle sobre a segurança do domínio com os domínios de nível superior .BRAND, fortalecendo a confiança, a autenticidade e a conformidade na era da IA”, disse Ihab Shraim, diretor de Tecnologia dos Serviços de Marca Digital da CSC. “À medida que os .BRANDs se consolidam como um diferencial de segurança significativo, estamos entusiasmados em trabalhar com a CrowdStrike para ajudar as maiores empresas do mundo a proteger sua presença digital. Com a CSC gerenciando mais de um terço de todos os .BRANDs e com vasta experiência no suporte à primeira rodada de inscrições da ICANN, estamos bem posicionados para ajudar as organizações a elevar seu nível de segurança.”

“A integração dos serviços .BRAND da CSC ao Marketplace da CrowdStrike ajuda os clientes a lidar com uma camada da superfície de ataque frequentemente negligenciada: a segurança de domínio”, disse Chris Stewart, vice-presidente de Alianças Tecnológicas e Nuvem da CrowdStrike. “Juntos, estamos permitindo que as organizações integrem a proteção de domínio à plataforma Falcon para se defenderem melhor contra adversários modernos e impedirem violações.”

Os serviços de consultoria e segurança de domínio .BRAND da CSC já estão disponíveis no CrowdStrike da Marketplace. Para saber mais sobre os serviços de consultoria e segurança de domínio .BRAND da CSC, o processo de inscrição e se um novo gTLD é adequado para sua organização, agende uma consulta gratuita ou saiba mais sobre nossos serviços.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand® ) com foco em segurança e gestão de domínios, além de proteção de marcas digitais e fraudes. À medida que empresas internacionais investem significativamente em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSec℠ pode ajudá-las a compreender as descontinuidades de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, ao ajudá-las a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marcas online – a combinação de monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização – com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall e foco em domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e alcançamos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

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