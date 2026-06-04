Reply e IEO inician una colaboración para desarrollar conjuntamente y entrenar modelos de lenguaje a gran escala especializados en oncología

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] y el Instituto Europeo de Oncología (IEO) han puesto en marcha una colaboración centrada en el desarrollo conjunto y el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala específicos para el ámbito de la oncología. La iniciativa aúna la experiencia de Reply en la creación de modelos generativos de vanguardia basados en el conocimiento empresarial con la experiencia clínica y los activos de datos del IEO, con el fin de desarrollar modelos adaptados a entornos oncológicos de gran complejidad.

Como primer paso, los equipos clínicos y el departamento de Sistemas de Información de la IEO están colaborando con un equipo multidisciplinar de Reply, con amplia experiencia en el sector sanitario y especialización en modelos de lenguaje grande (LLM), para definir y priorizar los casos de uso que guiarán el desarrollo, al tiempo que se realiza un mapeo de los activos de datos disponibles con el fin de identificar los conjuntos de datos más adecuados para el entrenamiento de los modelos.

Las áreas de interés iniciales son la oncología mamaria, la oncología urológica y la prevención, seleccionadas para evaluar su relevancia clínica y su viabilidad técnica. Se están analizando los informes clínicos, las imágenes diagnósticas, los datos estructurados y otra información clínica relevante en estas áreas en cuanto a su tipo, volumen, calidad y accesibilidad. Esto ayudará a definir conjuntos de datos que se ajusten a los casos de uso seleccionados y servirá de base para las próximas fases de desarrollo.

Partiendo de este trabajo, el programa pasará a una fase centrada en el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala sobre los casos de uso seleccionados, seguida del desarrollo y la implementación de las soluciones resultantes en entornos clínicos para apoyar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

El proyecto es una de las primeras iniciativas desarrolladas en el marco de Reply Model Factory, la plataforma industrial de Reply para la creación de modelos generativos de vanguardia basados en el conocimiento empresarial y diseñados para impulsar sistemas y agentes de IA adaptados al contexto operativo de cada organización. En este marco, la definición de casos de uso, la validación de las fuentes de datos, la preparación de los conjuntos de datos y el entrenamiento de los modelos forman parte de un proceso integrado diseñado para garantizar un control total sobre los datos, los procesos y los resultados.

«En el IEO, la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología, sino un valioso aliado de la medicina», afirmó Annarosa Farina, directora de Sistemas de información del IEO Monzino Group. «Contribuye a acelerar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento, ya que nos permite interpretar la complejidad del cáncer mediante el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos y científicos. Esto puede traducirse en decisiones más rápidas, terapias más personalizadas y nuevas oportunidades para la atención al paciente».

«A medida que la IA generativa se integra cada vez más en los procesos operativos y de toma de decisiones, el verdadero valor provendrá de los modelos basados en los conocimientos, los datos y la experiencia propios de cada organización. Nuestra colaboración con el IEO tiene por objeto aunar estos elementos y crear las condiciones necesarias para entrenar modelos de lenguaje a gran escala específicos de cada ámbito, capaces de dar respuesta a escenarios de aplicación concretos», afirmó Carlo Malgieri, socio de Laife Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply ayuda a los principales grupos industriales de los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación; la industria y los servicios; la banca y los seguros, y el sector público a definir y desarrollar modelos de negocio basados en los nuevos paradigmas de la IA, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

IEO - Instituto Europeo de Oncología

El Instituto Europeo de Oncología (IEO) es un Instituto Científico de Investigación, Hospitalización y Asistencia Sanitaria (IRCCS) y un centro de excelencia en oncología reconocido internacionalmente. El Instituto ha desarrollado un modelo de atención innovador basado en principios fundamentales como la centralidad del paciente, la plena integración de la investigación y la práctica clínica, el diagnóstico precoz y la prevención. Esto se ve reforzado por una estrategia basada en datos que permite el rápido desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para acelerar el diagnóstico y mejorar la eficiencia de las pautas de tratamiento. www.ieo.it

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