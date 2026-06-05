CSC incorpora servicios de asesoramiento sobre .BRAND y de seguridad de dominios a CrowdStrike Marketplace gracias a la ampliación de su colaboración

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, el principal registrador de dominios para empresas y proveedor de protección de marcas en línea del mundo, anunció el día hoy que sus servicios .BRAND ya se encuentran disponibles en CrowdStrike Marketplace. Aprovechando la integración existente de CSC con la plataforma CrowdStrike Falcon®, esta nueva oferta le brinda a las empresas asesoramiento avanzado en materia de dominios y asistencia en seguridad para ayudarlos a gestionar el plazo de solicitud del ICANN New gTLD Program (Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel [gTLD] de ICANN), que se encuentra abierto desde ahora hasta el 12 de agosto de 2026.

A medida que la inteligencia artificial (IA) impulsa un aumento de la actividad en los activos digitales y la infraestructura del sistema de nombres de dominio (DNS), la gestión de carteras de dominios se ha convertido en un elemento clave de la ciberseguridad empresarial. Gracias a los servicios .BRAND de CSC disponibles en CrowdStrike Marketplace, los clientes pueden centralizar el control y reducir la dependencia de dominios de terceros. Al establecer un ancla de confianza DNS con autenticación centralizada alineada con los principios de confianza cero, las organizaciones que utilizan dominios de nivel superior (TLD) .BRAND obtienen activos propios verificados que ayudan a mitigar los registros de dominios similares.

"Las organizaciones pueden obtener un mayor control sobre la seguridad de los dominios gracias a los dominios de nivel superior .BRAND, lo que refuerza la confianza, la autenticidad y el cumplimiento normativo en la era de la IA", afirmó Ihab Shraim, director de tecnología de Digital Brand Services de CSC. "A medida que los dominios .BRAND se perfilan como un importante factor diferenciador en materia de seguridad, nos entusiasma colaborar con CrowdStrike para ayudar a las empresas más grandes del mundo a proteger su presencia digital. Dado que CSC gestiona más de un tercio de todos los dominios .BRAND y cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a la primera ronda de solicitudes de la ICANN, estamos en una posición idónea para ayudar a las organizaciones a mejorar su nivel de seguridad".

"La incorporación de los servicios .BRAND de CSC al CrowdStrike Marketplace ayuda a los clientes a abordar un aspecto de la superficie de ataque que a menudo se pasa por alto: la seguridad de los dominios", afirmó Chris Stewart, vicepresidente de Alianzas Tecnológicas y Nube de CrowdStrike. "Juntos, permitimos a las organizaciones integrar la protección de dominios en la plataforma Falcon para defenderse mejor frente a los adversarios actuales y evitar las brechas de seguridad".

Los servicios de asesoramiento y seguridad de dominios .BRAND de CSC ya están disponibles en CrowdStrike Marketplace. Para obtener más información sobre los servicios de asesoramiento y seguridad de dominios .BRAND de CSC, el proceso de solicitud y si un nuevo gTLD es adecuado para su organización, solicite una consulta gratuita o consulte más detalles sobre nuestros servicios.

Acerca de CSC

CSC es el proveedor de inteligencia de amenazas y seguridad de confianza elegido por Forbes Global 2000 y las 100 mejores marcas globales (Interbrand® ) con áreas de enfoque en seguridad y gestión de dominios, junto con protección contra fraudes y marcas digitales. A medida que las empresas globales realizan inversiones significativas en su postura de seguridad, nuestra plataforma DomainSec℠ puede ayudarlas a comprender las infracciones de ciberseguridad que existen y ayudarlas a proteger sus activos y marcas digitales en línea. Al aprovechar la tecnología patentada de CSC, las empresas pueden solidificar su postura de seguridad para protegerse contra los vectores de amenazas cibernéticas que apuntan a sus activos en línea y la reputación de la marca, lo que las ayuda a evitar una pérdida devastadora de ingresos. CSC también brinda protección de marca en línea (la combinación de actividades de monitoreo y cumplimiento de la marca en línea) con una vista multidimensional de varias amenazas fuera del firewall que apuntan a dominios específicos. Los servicios de protección contra fraudes que combaten el phishing en las primeras etapas del ataque completan nuestras soluciones. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., desde 1899, CSC tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y la región de Asia y el Pacífico. CSC es una empresa global capaz de hacer negocios dondequiera que estén nuestros clientes, y lo logramos empleando expertos en cada negocio al que prestamos servicios. Visite cscdbs.com.

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