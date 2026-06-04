Visa und Brale prüfen die Abwicklung institutioneller Zahlungen über private Stablecoins

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) gab heute eine Zusammenarbeit mit Brale bekannt, um die Abwicklung über Stablecoins unter Verwendung von SBC – einem von Brale ausgegebenen, durch den US-Dollar gedeckten Stablecoin – im Canton Network zu prüfen. Der Proof of Concept wird untersuchen, wie eine datenschutzkonforme Blockchain-Infrastruktur eine schnellere, besser programmierbare Abwicklung ermöglichen kann und gleichzeitig Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern hilft, die Kontrolle über die Sichtbarkeit sensibler Abwicklungsdaten zu behalten.

Visa hat 2021 damit begonnen, die Abwicklung mit Stablecoins zu ermöglichen, und baut seine Funktionen weiter aus, sodass VisaNet-Verbindlichkeiten nun mit unterstützten Stablecoins beglichen werden können. Ein zentraler Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit ist die Datenschutzarchitektur des Canton-Netzwerks. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Stablecoins prüfen Finanzinstitute, wie sie blockchainbasierte Abwicklungen nutzen und gleichzeitig strenge Datenschutz- und Compliance-Anforderungen erfüllen können. Im Gegensatz zu vielen öffentlichen Blockchain-Netzwerken ist Canton so konzipiert, dass Teilnehmer Transaktionen auf einer gemeinsamen Infrastruktur durchführen können, während die Sichtbarkeit sensibler Transaktionsdaten eingeschränkt bleibt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Brale plant Visa, die Unterstützung von SBC als zusätzliche Stablecoin-Option für institutionelle Abwicklungsanwendungsfälle zu evaluieren. SBC wird im Canton Network nativ unterstützt, sodass Brale und Visa testen können, wie datenschutzkonforme Infrastruktur auf reale institutionelle Zahlungsströme angewendet werden kann.

„Die Abwicklung mit Stablecoins hat gezeigt, wie Blockchain-Infrastruktur die Geschwindigkeit und Effizienz des Geldtransfers verbessern kann“, sagte Cuy Sheffield, Head of Crypto bei Visa. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Brale untersuchen wir, wie SBC im Canton Network institutionelle Abwicklungsanwendungen unterstützen kann, die sowohl Programmierbarkeit als auch Datenschutzkontrollen erfordern. Diese Zusammenarbeit hilft uns dabei, zu evaluieren, was erforderlich ist, um diese Funktionen in Produktionsumgebungen zu integrieren.“

„Finanzinstitute suchen zunehmend nach einer Stablecoin-Infrastruktur, die ihren operativen, regulatorischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht“, sagte Ben Milne, Gründer und CEO von Brale. „Die Zusammenarbeit mit Visa zur Erforschung von SBC auf Canton ist ein wichtiger Schritt, um die Abwicklung auf Basis von Stablecoins für reale Zahlungsströme praktischer und skalierbarer zu machen.“

Visa ist der Ansicht, dass Stablecoins eine skalierbare Abwicklungsschicht der nächsten Generation für globale Zahlungen darstellen. Durch Kooperationen wie diese treibt das Unternehmen die Entwicklung weiter voran, wie Blockchain-Infrastruktur die von Finanzinstituten und Zahlungsnetzwerken geforderten Standards in Bezug auf Datenschutz, Compliance und Interoperabilität unterstützen kann.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Über Brale

Brale ist eine regulierte Infrastrukturplattform für Stablecoins, die es Unternehmen ermöglicht, durch Fiat-Währungen gedeckte digitale Währungen einzuführen und zu betreiben. Brale bietet eine Infrastruktur für die Bereiche Emission, Prägung, Rücknahme, Compliance-Kontrollen, Treasury-Management und Blockchain-Interoperabilität über eine modulare, API-basierte Plattform, die für institutionelle und unternehmensbezogene Anwendungsfälle konzipiert ist.

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