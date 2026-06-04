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Visa e Brale esplorano la normativa delle transazioni private in stablecoin per i pagamenti istituzionali

Il proof of concept verificherà come un’infrastruttura blockchain abilitata alla privacy possa supportare una normativa sicura e scalabile per i flussi di pagamento istituzionali

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi l’inizio di una collaborazione con Brale per esplorare la normativa basata su stablecoin utilizzando SBC, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense emessa da Brale sulla rete Canton Network. Il proof of concept valuterà come un’infrastruttura blockchain abilitata alla privacy possa supportare una normativa più rapida e programmabile, aiutando al contempo le istituzioni finanziarie e le società di pagamento a mantenere il controllo sulla visibilità dei dati sensibili delle transazioni nell’ambito della normativa stessa.

Visa ha iniziato ad abilitare la normativa in stablecoin nel 2021 e continua a espanderne le funzionalità, consentendo la composizione delle obbligazioni VisaNet tramite stablecoin supportate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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