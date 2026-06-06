NUBURU amplia la piattaforma Defense & Security con l'iniziativa Laser Arm che punta ai mercati in rapida crescita dell'energia diretta e dei sistemi anti-UAS

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU – la "Società"), la società creatrice della piattaforma integrata di prossima generazione a doppio utilizzo Defense & Security che si concentra sugli effetti non cinetici e sulle tecnologie a energia diretta, sui programmi di guerra elettronica e di mobilità nel settore della difesa, dei sistemi di difesa orchestrati da software e produzione avanzata, ha annunciato oggi la firma di un accordo preliminare vincolante (l'"Accordo") con SunCubes S.r.l. ("SunCubes"), uno sviluppatore italiano di tecnologie di trasmissione wireless di energia tramite laser, controllo del fascio, puntamento, tracciamento e sicurezza.

L'Accordo è stato firmato da NUBURU, Inc., con NUBURU che intende implementare l'investimento definitivo e la collaborazione industriale tramite Lyocon S.r.l. ("Lyocon"), la sua filiale italiana per l'ingegneria laser e la produzione, come entità del gruppo designata di NUBURU. La struttura rispecchia la logica operativa fondamentale dell'operazione: l'alleanza è incentrata sul laser, e Lyocon fungerà da stabilimento per la produzione di laser e da centro di eccellenza nel campo della fotonica del gruppo NUBURU.

Ai sensi di questo Accordo, NUBURU intende effettuare, direttamente o tramite Lyocon come entità designata del gruppo NUBURU, un investimento strategico in più fasi per un importo fino a 1,0 milioni di Euro in SunCubes. L'investimento considerato è strutturato come pagamenti anticipati in previsione di un futuro aumento di capitale di SunCubes, e consiste in un acconto iniziale di 250.000 € al momento della stipula dell'accordo definitivo e di un ulteriore acconto di 750.000 € a seguito della ricezione delle autorizzazioni applicabili di Golden Power e di controllo alle esportazioni. Si prevede che gli acconti si convertiranno in capitale sociale di SunCubes tramite un aumento di capitale riservato, soggetto alle condizioni stabilite negli accordi definitivi.

L'alleanza pianificata guidata da Lyocon è stata progettata per creare una nuova capacità di Laser Arm all'interno della piattaforma Defense & Security di NUBURU. L'obiettivo aziendale consiste nell'integrare le tecnologie delle sorgenti laser di Lyocon, la produzione di laser e le capacità di integrazione fotonica con le tecnologie di controllo dei fasci, di tracciamento e di trasmissione ottica di potenza di SunCubes

Tramite questa partnership strategica con SunCubes, Nuburu si prepara a presentare una suite a più livelli di innovazioni basate su laser, realizzate su misura per i settori di droni e del settore anti-UAV. La collaborazione amplierà l'ecosistema di difesa non letale dell'azienda mediante lo sviluppo di un sistema di intercettazione laser leggero e portatile, applicabile su fucili e piattaforme di droni, assieme a un braccio laser ad alta potenza e montato su veicolo per missioni a raggio più ampio. Oltre alla difesa tattica, la partnership introduce applicazioni all'avanguardia di trasmissione di potenza laser, tra cui una tecnologia di ricarica di droni in aria progettata per consentire operazioni di volo continue per missioni di lunga durata, e un sistema di ricarica wireless remoto per attrezzature di sorveglianza in un'infrastruttura critica non collegata alla rete e posizioni militari avanzate. Inoltre, l'iniziativa congiunta offrirà un sistema di comunicazione estremamente resiliente e basato su laser, in grado di proteggere una trasmissione di dati in tempo reale e ad alta capacità, direttamente dal campo operativo. Queste capacità combinate mettono Nuburu nella condizione di creare un ecosistema completo e basato sul laser che comprende difesa anti-UAV, deterrenza tattica, trasmissione di energia a lunga distanza, sorveglianza avanzata, protezione delle risorse critiche e comunicazioni dati sicure.

Lyocon: la fabbrica per il laser del gruppo NUBURU

NUBURU ha completato l'acquisizione di Lyocon a gennaio 2026 tramite Nuburu Subsidiary Inc., e nei documenti depositati presso la SEC si descrive Lyocon come una società italiana di ingegneria laser e fotonica specializzata in sorgenti laser avanzate, sistemi ottici di precisione e piattaforme laser personalizzate.

Si prevede che Lyocon rivestirà un ruolo centrale nella strategia industriale di NUBURU, fornendo produzione di sorgenti laser, integrazione ottica, sviluppo di moduli laser e capacità di ingegneria di sistemi, richiesti per passare da componenti laser individuali a soluzioni di difesa e sicurezza integrate. Nel quadro di SunCubes, Lyocon dovrà sostenere l'integrazione delle sorgenti laser, la convalida di sistemi, l'industrializzazione e l'assemblaggio potenziale di sistemi di braccio laser per applicazioni su veicoli, mobili, fisse e a doppio uso.

La collaborazione prevista va inoltre a vantaggio della presenza industriale in Europa di NUBURU. L'accordo prevede un hub di R&S con sede a Milano, concentrato su ingegneria ottica, sviluppo del controllo dei fasci, integrazione delle sorgenti laser tramite Lyocon, gestione termica, logica di coinvolgimento assistita dall'intelligenza artificiale e convalida del sistema. I sistemi di energia diretta possono essere industrializzati presso gli stabilimenti in Italia, tra cui Lyocon a Vigevano e Tekne a Ortona, per l'assemblaggio di Laser Arm, l'integrazione veicolo-piattaforma e la preparazione dell'esportazione conforme ai requisiti UE/NATO.

Opportunità di mercato e posizionamento competitivo

L'iniziativa Laser Arm è stata pensata per posizionare NUBURU in un segmento a crescita elevata della difesa, in cui sistemi di difesa anti-drone, a energia diretta e non cinetici stanno passando dalla fase di sperimentazione a quella di implementazione prioritaria. L'alleanza programmata sotto la guida di Lyocon intende integrare la produzione di sorgenti laser, l'integrazione del controllo dei fasci e la trasmissione dell'energia ottica, l'architettura della sicurezza, il monitoraggio, la gestione termica e la distribuzione pronta per i veicoli in una piattaforma modulare per sistemi anti-UAS, difesa anti-drone, mobilità tattica, sistemi da spedizione, alimentazione ottica sicura e protezione delle infrastrutture critiche.

Stime indipendenti del mercato puntano a un'opportunità in rapida espansione. MarketsandMarkets stima che il mercato globale anti-drone crescerà da 4,48 miliardi di dollari nel 2025 a 14,51 miliardi di dollari entro il 2030, mentre IMARC stima che il più ampio mercato delle armi a energia diretta raggiungerà i 35,32 miliardi di dollari entro il 2034. Global Market Insights prevede che segmento più direttamente pertinente per l'iniziativa Laser Arm, il sistema a energia diretta contro gli UAS, crescerà da 1,6 miliardi di dollari nel 2025 a 6,8 miliardi di dollari entro il 2035.

Il panorama della concorrenza comprende i principali appaltatori del settore della difesa e aziende specializzate nell'energia diretta, ma NUBURU ritiene che il mercato sia ancora nelle prime fasi di industrializzazione. Anziché competere come appaltatore principale nel settore della difesa aerea tradizionale, NUBURU intende intende assumere un ruolo differenziato nella catena del valore attraverso Lyocon: fornitura di sorgenti laser, integrazione laser, trasmissione di potenza, integrazione del controllo del raggio e implementazione di Laser Arm pronto per l'installazione su veicoli. Questa strategia è pensata per soddisfare le esigenze di governi, principali appaltatori della difesa, produttori di veicoli militari, gestori di infrastrutture critiche e integratori di sistemi dei mercati correlati alla ricerca di capacità antidrone scalabili e non cinetiche. L'accordo firmato sostiene questa strategia puntando espressamente allo sviluppo e all'industrializzazione di sistemi Laser Arm integrati nei veicoli, applicazioni non cinetiche di contrasto agli UAS, potenza ottica sicura e relative tecnologie laser a duplice uso.

Integrazione strategica con la piattaforma Defense & Security di NUBURU

Si prevede che l'iniziativa Laser Arm aggiungerà un nuovo pilastro per l'energia diretta alla piattaforma Defense & Security di NUBURU, rafforzando la vasta strategia dell'azienda volta a integrare capacità di difesa abilitate a hardware e software in diverse aree di missione.

Il recente annuncio di NUBURU relativo alla transazione con Tekne ha indicato Tekne come parte della piattaforma Defense & Security di prossima generazione della Società e ha evidenziato le opportunità previste nei settori di mobilità di difesa, guerra elettronica e settori allineati alla NATO. La collaborazione prevista con SunCubes va a integrare questa traiettoria, con l'aggiunta di integrazione di sorgenti laser, controllo dei fasci, potenza ottica e capacità non cinetiche di contrasto agli UAS attraverso Lyocon.

L'obiettivo aziendale è la creazione di un'architettura di piattaforma in cui Lyocon fornisce la base laser e le tecnologie di trasmissione di energia, e NUBURU coordina la più ampia strategia del mercato della difesa, le partnership industriali, l'integrazione della mobilità e il percorso verso la commercializzazione.

Commenti della direzione

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU, ha dichiarato:

"Il valore strategico di questa iniziativa va ben oltre l'investimento previsto. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di Lyocon in quanto stabilimento laser del gruppo NUBURU e di creare una capacità differenziata di Laser Arm in grado di rispondere ad alcuni dei principali requisiti che emergono dai settori di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche."

"I sistemi anti-drone, le tecnologie a energia diretta e le capacità di difesa non cinetiche si stanno spostando rapidamente dai programmi di ricerca alle priorità di approvvigionamento. Tramite Lyocon e la nostra più ampia piattaforma di Defense & Security, riteniamo che NUBURU stia sviluppando una combinazione esclusiva di produzione laser, integrazione fotonica, mobilità di difesa, guerra elettronica e capacità di missione abilitate al software in grado di creare un notevole valore sul lungo termine."

Paola Zanzola, Direttrice esecutiva di Lyocon, ha dichiarato:

"Lyocon è stata acquisita per offrire a NUBURU una piattaforma laser industriale scalabile. Questa iniziativa potrebbe ampliare ulteriormente tale ruolo mediante l'integrazione delle nostre competenze in sorgenti laser con le tecnologie di controllo dei fasci, tracciamento e sicurezza di SunCubes a sostegno di applicazioni di energia diretta di prossima generazione."

"Il nostro obiettivo è quello di passare da moduli laser a sistemi integrati. L'iniziativa Laser Arm fornisce a Lyocon un chiaro percorso per diventare un motore industriale chiave per la roadmap di difesa e laser a doppio uso di NUBURU."

Alberto Chiozzi, fondatore e CEO di SunCubes, ha dichiarato:

"SunCubes si concentra sul controllo della potenza ottica sulla distanza, inclusa la tramissione di energia wireless basata su laser, puntamento e tracciamento, logica di sicurezza e gestione della potenza ottica. Riteniamo che la combinazione delle tecnologie di controllo dei fasci e di trasmissione della potenza wireless di SunCubes con le capacità di produzione laser di Lyocon possa creare entusiasmanti opportunità nei settori di difesa, industriali e delle infrastrutture critiche."

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU, CEO di Nuburu Defense e Presidente di Lyocon, ha dichiarato:

“I moderni clienti nell'ambito della difesa hanno sempre più bisogno di soluzioni stratificate, mobili e convenienti per contrastare gli UAS. L'iniziativa Laser Arm sostiene la strategia di NUBURU per l'integrazione di fotonica, mobilità, guerra elettronica e software per missioni in un'unica piattaforma di difesa scalabile per i mercati alleati."

Panoramica della transazione

Ai sensi dell'Accordo, NUBURU intende effettuare un investimento strategico in più fasi per un importo massimo di 1,0 milioni di EUR in SunCubes, direttamente o tramite Lyocon in quanto entità designata del gruppo NUBURU. L'investimento previsto è strutturato in anticipi in direzione di un incremento di capitale futuro di SunCubes.

La prima tranche consiste in un anticipo di 250.000 EUR che dovrebbe essere versato al momento della sottoscrizione degli accordi definitivi. La seconda tranche consiste in un ulteriore anticipo di 750.000 EUR che dovrebbe essere versato dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni relative al Golden Power e al controllo delle esportazioni. Si prevede che l'importo complessivo degli anticipi di NUBURU verrà convertito in capitale sociale di SunCubes tramite un aumento del capitale di riserva, soggetto ai termini e alle condizioni degli accordi definitivi.

L'accordo prevede la redazione di accordi definitivi in forma estesa che riguardano, tra l'altro, un accordo di investimento, la collaborazione industriale e tecnologica, accordi di distribuzione e commercializzazione, l'allineamento dei piani aziendali, i diritti di governance e la relativa documentazione relativa all'aumento di capitale. L'operazione rimane soggetta alla negoziazione e alla sottoscrizione degli accordi definitivi, all'autorizzazione da parte di Golden Power, alle approvazioni in materia di controllo delle esportazioni e di prodotti a duplice uso, ai requisiti di conformità ITAR o simili, ove applicabili, e ad altre condizioni consuete.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi e prodotti proprietari basati su energia diretta e effetti non cinetici (dispositivi laser accecanti per la neutralizzazione dei sensori, sistemi laser di neutralizzazione non cinetica "soft-kill", sistemi anti-drone (aerei, terrestri, marini e subacquei) e anti-FPV, nonché future capacità di neutralizzazione "hard-kill" basate su energia diretta);

guerra elettronica (comprese le attività di attacco e protezione informatica ed elettromagnetica (CEMA), le operazioni di disturbo e quelle volte al controllo dello spettro radio) e i programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistito dall'intelligenza artificiale per la resilienza operativa, finalizzato al comando e controllo unificato, e soluzioni Software-as-a-Service; e

produzione avanzata e servizi mobili di produzione e assistenza sul campo.

NUBURU si concentra sul lancio commerciale dei propri prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di un valore significativo per gli azionisti e gli stakeholder in generale. NUBURU intende raggiungere tale obiettivo continuando a rafforzare ulteriormente la propria attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, in una crescita sostenuta dei ricavi e in un'espansione per tutto il 2026 e nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguirci su X https://x.com/nuburulasers.

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com – Come conseguenza di una partecipazione azionaria pari a circa il 22% in Orbit nel gennaio 2026, NUBURU detiene ora una posizione di controllo in Orbit e nel suo Consiglio di amministrazione, con l'acquisizione del 100% di Orbit prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

Orbit fornisce una piattaforma software che si concentra su resilienza operativa, intelligence del rischio, integrazione di dati e supporto decisionale, consentendo il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e risorse complessi. Orbit garantisce la continuità e il comando operativi negli ambienti aziendale, della difesa, governativo e delle infrastrutture critiche a doppio uso. All'interno della piattaforma Defense & Security di NUBURU, Orbit si rivolge all'intelligence centrale e al livello di comando, supportando la fusione dei sensori, la consapevolezza situazionale, il coordinamento dei flussi di lavoro e la tracciabilità sia per le componenti cinetiche che non cinetiche, creando un ponte tra i sistemi digitali e le operazioni fisiche.

Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS - vanta una solida base di clienti a livello mondiale, tra cui importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative e altri enti del settore pubblico, a conferma del suo ruolo fondamentale e della sua credibilità e reputazione di prim’ordine nel settore della difesa internazionale. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è stato un fornitore dei paesi membro della NATO.

Maddox Defense Incorporated Joint Venture – NUBURU, tramite Nuburu Defense, ha stipulato a marzo 2026 un accordo di joint venture con Maddox Defense Incorporated. Maddox è un'azienda manifatturiera nel settore della difesa con sede negli USA che si concentra su capacità di produzione avanzate a sostegno di sistemi senza equipaggio, componenti fondamentali per le missioni e iniziative di modernizzazione nel settore della difesa, al servizio dei mercati della difesa statunitensi e degli alleati.

La joint venture, con partecipazione di maggioranza e supervisione strategica da parte di Nuburu Defense, ha lo scopo di sviluppare e commercializzare un sistema di produzione additiva (MAMC) modulare, containerizzato e mobile, progettato per la produzione di componenti per droni, parti strutturali di importanza critica, pod e relativi sistemi di difesa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Home Page - Lyocon.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa. Lyocon ha ampliato e potenziato le capacità interne di progettazione, assemblaggio, test e dimostrazione per i sistemi basati su laser e a energia diretta di NUBURU applicabili a casi di difesa e sicurezza civile.

Informazioni su SunCubes S.r.l.

SunCubes S.r.l. è un'azienda italiana del settore deep-tech specializzata in tecnologie di trasmissione wireless di energia tramite laser, controllo della potenza ottica, controllo del fascio, puntamento e tracciamento, spegnimento di sicurezza e trasmissione di energia ottica. SunCubes sviluppa il livello di controllo della potenza ottica, consentendo di orientare, tracciare, gestire e convertire l'energia laser in potenza affidabile per infrastrutture remote, sistemi autonomi e applicazioni integrate con i partner.

Il portafoglio tecnologico di SunCubes descritto nell'Accordo include sistemi di sicurezza per la trasmissione wireless di energia laser, sistemi di puntamento e tracciamento, guida tramite direttori di fascio e controllo del movimento, fusione dei sensori, acquisizione dei bersagli, logica di allineamento dei ricevitori, nonché software e firmware per il rilevamento, l'identificazione, l'acquisizione e il tracciamento di bersagli statici o in movimento. Il portafoglio di proprietà intellettuale di SunCubes non comprende diritti di proprietà su sorgenti laser, unità laser, tecnologie di generazione laser, ottiche per laser ad alta potenza, moduli ottici o tecnologie di produzione di sorgenti laser, ribadendo il ruolo previsto di Lyocon in quanto piattaforma di integrazione laser e di sorgenti laser di NUBURU per l'alleanza prevista.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni previsionali" ai sensi dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non costituiscono fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alla strategia della piattaforma di difesa e sicurezza di NUBURU; i vantaggi previsi dell'Accordo con SunCubes; l'intenzione di NUBURU di designare Lyocon come controparte per la documentazione dell'investimento definitivo e la collaborazione industriale; il ruolo previsto di Lyocon in qualità di stabilimento di produzione di laser, centro di eccellenza nel campo della fotonica e piattaforma di integrazione delle sorgenti laser del gruppo NUBURU; lo sviluppo, la convalida, l'industrializzazione o la commercializzazione previsti dei sistemi Laser Arm, dei sistemi a energia diretta, delle applicazioni anti-UAS, della trasmissione ottica di potenza, delle tecnologie di ricarica remota e delle comunicazioni basate sul laser; le opportunità di mercato nei settori dell'energia diretta, dell'anti-UAS, della protezione delle infrastrutture critiche e dei mercati della difesa correlati; la potenziale industrializzazione in Italia; nonché la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi definitivi.

Le presenti dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero determinare una differenza sostanziale rispetto ai risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità delle parti di negoziare e stipulare accordi definitivi; la capacità di NUBURU di designare Lyocon o un'altra filiale come controparte definitiva; la capacità di ottenere l'autorizzazione Golden Power, autorizzazioni relative al controllo delle esportazioni, autorizzazioni per prodotti a duplice uso, approvazioni ITAR o normative simili, ove applicabili; la capacità di sviluppare, testare, certificare, industrializzare e commercializzare Laser Arm o altri sistemi a energia diretta; rischi legati all’integrazione tecnologica; ritardi o insuccessi nell’accettazione da parte dei clienti, nell’approvvigionamento, nell’implementazione, nella fatturazione o nel pagamento; incapacità di convertire le opportunità commerciali o la visibilità del portafoglio ordini in ordini definitivi, ricavi o flussi di cassa; concorrenza da parte di appaltatori della difesa più grandi e aziende tecnologiche emergenti; vincoli relativi alla catena di fornitura, al finanziamento, alle normative e alle operazioni; modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; incapacità di realizzare i benefici previsti da acquisizioni, investimenti o partnership; e altri rischi descritti in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi il Modulo 10-K e il Modulo 10-Q più recenti. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo relativamente all'aggiornamento o alla revisione di queste affermazioni, tranne ove ciò sia richiesto dalla legge.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli.

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