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Corpay Cross-Border nominata il fornitore ufficiale di cambio valuta della Vålerenga Fotball AS

Fornirà l'accesso alla gestione del rischio valutario e alle soluzioni di pagamento transfrontaliere

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stretto un accordo con Vålerenga Fotball AS per diventare il fornitore ufficiale di cambio valuta (FX) della squadra.

Grazie a questa collaborazione, Corpay Cross-Border fornirà soluzioni complete di gestione del rischio FX per supportare le attività di Vålerenga Fotball AS. Inoltre, la sua premiata piattaforma consentirà alla squadra di gestire i pagamenti globali senza soluzione di continuità attraverso un unico punto di accesso.

“Corpay Cross-Border è fiera di essere stata nominata Official FX Supplier di Vålerenga Fotball AS”, ha dichiarato Brad Loder, Direttore del marketing, Corpay Cross-Border Solutions.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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