CloudInteract y Red Kite anuncian una colaboración para ofrecer la solución de voz con IA agéntica en Amazon Connect y Pega
CloudInteract y Red Kite anuncian una colaboración para ofrecer la solución de voz con IA agéntica en Amazon Connect y Pega
Esta colaboración con expertos reduce el tiempo de implementación de la voz agéntica para los clientes de meses a semanas; se podrá ver una demostración en PegaWorld 2026
LAS VEGAS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CloudInteract, especialista en Amazon Connect e IA agéntica, y Red Kite, socio de implementación de Pega, han anunciado hoy una alianza de implementación conjunta para ofrecer agentes de voz autónomos con tecnología de IA a las empresas que utilizan las plataformas Pega y Amazon Connect. Esta alianza presenta una solución operativa en Amazon Connect y Amazon Bedrock, que podrá verse en PegaWorld® en Las Vegas, del 7 al 9 de junio de 2026.
Los primeros casos de uso abarcan los sectores de la sanidad, los servicios financieros, los seguros, la administración pública y la externalización de procesos empresariales (BPO).
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Contactos para los medios de comunicación
CloudInteract (prensa del Reino Unido e internacional) Simon Leyland, director ejecutivo y cofundador sales@cloudinteract.io
CloudInteract (prensa de EE. UU.) Nancy Van Delist, directora comercial para EE. UU. nancy.vandelist@cloudinteract.io
Red Kite Andrew Watchman, socio director y fundador de Red Kite Andrew.Watchman@Redkite-solutions.com