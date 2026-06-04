CloudInteract y Red Kite anuncian una colaboración para ofrecer la solución de voz con IA agéntica en Amazon Connect y Pega

LAS VEGAS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CloudInteract, especialista en Amazon Connect e IA agéntica, y Red Kite, socio de implementación de Pega, han anunciado hoy una alianza de implementación conjunta para ofrecer agentes de voz autónomos con tecnología de IA a las empresas que utilizan las plataformas Pega y Amazon Connect. Esta alianza presenta una solución operativa en Amazon Connect y Amazon Bedrock, que podrá verse en PegaWorld® en Las Vegas, del 7 al 9 de junio de 2026.

Los primeros casos de uso abarcan los sectores de la sanidad, los servicios financieros, los seguros, la administración pública y la externalización de procesos empresariales (BPO).

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