Corpay Cross-Border nommé fournisseur officiel de change du club Vålerenga Fotball AS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d'entreprise, est heureux d'annoncer que l'activité transfrontalière de Corpay a conclu un accord avec le Vålerenga Fotball AS pour devenir leur fournisseur officiel de change (FX).

Grâce à ce partenariat, Corpay Cross-Border fournira des solutions complètes de gestion du risque de change pour accompagner les transactions du Vålerenga Fotball AS. De plus, sa plateforme primée permettra au club de gérer ses paiements internationaux en toute simplicité via un point d'accès unique.

« Corpay Cross-Border est fier d'être nommé fournisseur officiel de change du Vålerenga Fotball AS », a déclaré Brad Loder, CMO de Corpay Cross-Border Solutions. « Ce partenariat renforce la position de Corpay en tant que fournisseur leader de solutions de paiement d'entreprise et de gestion du risque de change dans le football professionnel, tout en nous proposant une plateforme robuste pour développer notre marque et nos activités en Norvège. Nous sommes impatients d'accompagner le club alors qu'il aspire à briller dans l'Eliteserien, le championnat norvégien de première division. »

« Nous sommes très heureux de pouvoir utiliser les solutions de change de pointe de Corpay. Nous pourrons ainsi avoir une meilleure visibilité lors de périodes de fortes fluctuations », déclare le COO, Harald Gjervik.

About Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au classement S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à régler leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay permet à ses clients de mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ex. : ravitaillement en carburant ou stationnement), les frais de déplacement (ex. : réservations d’hôtel) et les frais de paiement (ex. : règlement des fournisseurs). Nos clients gagnent ainsi du temps et, à terme, dépensent moins. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d’entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc. Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de Vålerenga Fotball AS

Vålerenga est un club fier de son histoire ! Fondé dans un atelier d'ébénisterie rue Vålerenggata, il a connu l'époque bohème et le titre de champion dans les années 1960, puis le style des « nouveaux bohèmes » et toutes les victoires des années 1980.

Dans les années 1990, le club et Klanen, son groupe de supporters, ont adopté une position historique contre le racisme. En Europe, le club a connu le succès, notamment grâce à des victoires contre Chelsea, Beşiktaş et Newcastle United, qui font partie de ses plus beaux souvenirs.

En 2005, nous avons remporté ce qui reste à ce jour notre dernier titre en championnat de ligue et l'avons fêté avec des dizaines de milliers de supporters devant l'hôtel de ville d'Oslo. En 2008, nous avons décroché ce qui reste encore aujourd'hui notre plus récent titre en Coupe de Norvège, grâce à deux buts marqués par des joueurs locaux.

À l'automne 2017, Vålerenga s'est installé à l'Intility Arena, et en remportant la médaille de bronze lors de la saison 2020 du championnat, notre équipe masculine a décroché sa première médaille dans son nouveau stade.

*Dans ce document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises membres de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

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