Reply en IEO starten samenwerking om samen domeinspecifieke grote taalmodellen voor oncologie te ontwikkelen en te trainen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] en het European Institute of Oncology (IEO) zijn een samenwerking aangegaan die is gericht op de gezamenlijke ontwikkeling en training van domeinspecifieke grote taalmodellen voor de oncologie. Het initiatief combineert de expertise van Reply in het bouwen van geavanceerde generatieve modellen op basis van bedrijfskennis met de klinische expertise en data-assets van het IEO. Ze zullen modellen ontwikkelen die inspelen op de zeer complexe oncologische context.

Als eerste stap werken de klinische teams en de afdeling Informatiesystemen van het IEO samen met een multidisciplinair team van Reply met diepgaande expertise in de gezondheidszorg en LLM-specialisatie. Het doel is de use cases te definiëren en te prioriteren die de ontwikkeling zullen sturen. Daarbij worden de beschikbare data-assets in kaart gebracht om de meest geschikte datasets te identificeren voor het trainen van de modellen.

De eerste aandachtsgebieden zijn borstkanker, urologische oncologie en preventie, geselecteerd om hun klinische relevantie te beoordelen en hun technische haalbaarheid te evalueren. Klinische rapporten, diagnostische beelden, gestructureerde gegevens en andere relevante klinische informatie op deze gebieden worden geanalyseerd op type, volume, kwaliteit en toegankelijkheid. Dit zal helpen bij het definiëren van datasets die aansluiten bij de geselecteerde use cases en als basis dienen voor de volgende ontwikkelingsfasen.

Voortbouwend op dit werk zal het programma overgaan naar een trainingsfase van grote taalmodellen (LLM) voor de geselecteerde use cases. De verkregen oplossingen worden vervolgens verder ontwikkeld en geïmplementeerd in klinische omgevingen ter ondersteuning van preventie, diagnose en behandeling.

Het project is een van de eerste initiatieven die is ontwikkeld binnen Reply Model Factory, het industriële platform van Reply. Op basis van bedrijfskennis worden baanbrekende generatieve modellen gebouwd en ontworpen voor het aansturen van AI-systemen en -agents die zijn afgestemd op de operationele context van elke organisatie. Binnen dit kader vindt een geïntegreerd proces plaats van het definiëren van use cases, het kwalificeren van gegevensbronnen, het voorbereiden van datasets en het trainen van modellen. Hiermee wordt de volledige controle over gegevens, processen en resultaten gewaarborgd.

"Bij het IEO is kunstmatige intelligentie niet zomaar een technologie: het is een waardevolle bondgenoot voor de geneeskunde," aldus Annarosa Farina, directeur Informatiesystemen bij de IEO Monzino Group. "Het versnelt onderzoek, diagnose en behandeling omdat wij via de analyse van grote hoeveelheden klinische en wetenschappelijke gegevens de complexiteit van kanker kunnen interpreteren. Dit leidt tot snellere beslissingen, meer gepersonaliseerde therapieën en nieuwe mogelijkheden voor patiëntenzorg."

"Naarmate generatieve AI steeds meer wordt geïntegreerd in besluitvormings- en operationele processen, zal de echte waarde voortkomen uit modellen die zijn gebaseerd op de eigen kennis, gegevens en expertise van elke organisatie. Onze samenwerking met IEO is bedoeld om deze elementen samen te brengen en de voorwaarden te scheppen voor het trainen van domeinspecifieke grote taalmodellen die concrete toepassingsscenario’s kunnen ondersteunen," aldus Carlo Malgieri, Partner bij Laife Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten.www.reply.com

IEO - Istituto Europeo di Oncologia

Het Europees Instituut voor Oncologie (IEO) is een Wetenschappelijk Instituut voor Onderzoek, Ziekenhuisopname en Gezondheidszorg (IRCCS) en een internationaal erkend expertisecentrum op het gebied van oncologie. Het instituut heeft een innovatief zorgmodel ontwikkeld op basis van kernprincipes zoals patiëntgerichtheid, de volledige integratie van onderzoek en klinische praktijk, vroege diagnose en preventie. Dit wordt verder ondersteund door een datagestuurde strategie die de snelle ontwikkeling van algoritmen voor kunstmatige intelligentie mogelijk maakt om de diagnose te versnellen en de efficiëntie van behandeltrajecten te verbeteren. www.ieo.it

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