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Corpay Cross-Border, nombrado proveedor oficial de divisas de Vålerenga Fotball AS

Ofrecemos soluciones para la gestión del riesgo cambiario y los pagos transfronterizos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder internacional en pagos corporativos, tiene el placer de anunciar que su división de operaciones transfronterizas ha firmado un acuerdo con Vålerenga Fotball AS para convertirse en su proveedor oficial de servicios de cambio de divisas (FX).

A través de esta colaboración, Corpay Cross-Border ofrecerá soluciones integrales de gestión del riesgo cambiario para respaldar las operaciones de Vålerenga Fotball AS. Además, su galardonada plataforma permitirá al club gestionar los pagos internacionales de forma fluida a través de un único punto de acceso.

«Corpay Cross-Border se complace en ser nombrado proveedor oficial de servicios de cambio de divisas de Vålerenga Fotball AS», declaró Brad Loder, director de Marketing de Corpay Cross-Border Solutions.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Brad Loder
Director de Marketing
Soluciones transfronterizas de Corpay
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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Brad Loder
Director de Marketing
Soluciones transfronterizas de Corpay
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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