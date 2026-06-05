CSC voegt .BRAND advies- en domeinsecurity-services toe aan CrowdStrike Marketplace via een uitgebreid partnerschap

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, 's werelds toonaangevende registrator van domeinen van ondernemingsklasse en online merkbeschermingsaanbieder, maakte vandaag bekend dat zijn .BRAND-services voortaan op de CrowdStrike Marketplace beschikbaar zijn. Deze nieuwe listing, gebouwd op CSC’s bestaande integratie in het CrowdStrike Falcon®-platform, biedt ondernemingen geavanceerde domeinadvies- en securitysupport om hen te helpen te navigeren in het ICANN New gTLD Program-applicatievenster, dat nu open is tot 12 augustus 2026.

Nu AI (artificiële intelligentie) steeds meer activiteit in digitale activa en DNS-infrstructuur (Domain Name System) aanmoedigt, maakt het beheren van domeinportfolio's een belangrijk onderdeel uit van de cybersecurity van ondernemingen.

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