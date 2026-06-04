GNP Seguros anuncia expansión Empresarial de Palantir Foundry y AIP para todas las líneas de negocio

MIAMI Y CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--GNP Seguros (Grupo Nacional Provincial) y Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) anunciaron hoy un acuerdo de expansión empresarial plurianual por millones de dólares. GNP Seguros es una de las aseguradoras más antiguas en México y actualmente es la mayor compañía de seguros del país. Como parte de Grupo BAL, uno de los consorcios empresariales más importantes de México, GNP se convierte en el primer cliente comercial de Palantir en México anunciado públicamente, lo que marca un hito fundamental en la implementación de la inteligencia artificial en el sector de seguros del país.

Durante algunos años, GNP ha estado utilizando la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir en implementaciones específicas en sus diferentes líneas de negocio, inicialmente centradas en la detección y prevención del fraude en las reclamaciones, la implementación de agentes de IA para monitorear continuamente el riesgo en toda su ontología operativa y la rápida adaptación de su proceso de suscripción ante la evolución de riesgo y de condiciones del mercado. Este acuerdo empresarial ahora amplía dicha implementación a toda la cartera de productos de seguros de GNP, incluyendo seguros de salud, vida, automóvil y daños, lo que permite aplicar las capacidades de IA de Palantir a la totalidad de las operaciones de GNP.

Gracias a la AIP de Palantir, GNP ha unificado sus datos de reclamaciones, suscripción y operaciones en una Ontología única y coherente. Partiendo de esta base, AIP permite a los equipos de GNP implementar agentes y modelos de IA que conectan datos fragmentados, revelan información sobre riesgos que previamente requería horas de trabajo manual, identifican patrones anómalos de reclamaciones, y detectan posibles instancias de fraude antes de que se efectúen los pagos. La iniciativa también se ha extendido al área de suscripción, donde GNP está desarrollando un motor de decisiones inteligente y a la medida utilizando la AIP para reemplazar los sistemas estándar anticuados, en los que un solo cambio de una regla podía tardar meses en aprobarse e implementarse. Con AIP, los equipos podrán probar, evaluar y comprender el impacto de los cambios en la suscripción de pólizas prácticamente en tiempo real, manteniendo a la vez la supervisión humana, la trazabilidad y la gobernanza en torno a las decisiones de suscripción. En conjunto, estas capacidades brindan a GNP una base más escalable, inteligente y controlada para la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y la prevención del fraude, lo que aumenta la visibilidad del riesgo y permite tomar decisiones más rápidas y seguras en toda la organización.

Enrique Ibarra, Director de Tecnología y Transformación de GNP Seguros, afirmó: “Palantir Foundry y AIP nos han brindado la capacidad de actuar sobre nuestros datos a una escala y velocidad sin precedentes. Siendo uno de los principales beneficios de Foundry, la ontología constituye el pilar de nuestras operaciones. Al unificar los datos de la empresa, podemos realizar análisis empresariales profundos —y actuar en función de las conclusiones— a la velocidad de la IA para impulsar múltiples casos de uso y transformar la gestión de la compañía. Nuestra misión siempre ha sido ofrecer la mejor cobertura de seguros a nuestros asegurados, y esta tecnología nos está ayudando a cumplirla de forma más amplia y eficiente que nunca”.

“Tras años de estrecha colaboración, nos enorgullece enormemente convertirnos en un socio tecnológico a largo plazo de GNP, una de las instituciones más importantes de México”, comentó Eduardo Esteve, Vicepresidente para Latinoamérica de Palantir Technologies. “Con Palantir, GNP se consolida como una aseguradora a la vanguardia de la IA, con una toma de decisiones basada en datos y operaciones basadas en agentes que permiten brindar un servicio más eficiente a millones de personas en todo el país con la cobertura de alta calidad que merecen”.

Acerca de Palantir Technologies Inc.

Software fundamental del mañana entregado hoy. Consulte información adicional en https://www.palantir.com.

Acerca de GNP Seguros

GNP Seguros es una aseguradora multilínea con más de 120 años de trayectoria. GNP forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México, Grupo BAL, que integra prestigiosas instituciones en diversos sectores: seguros, pensiones, finanzas, comercio, industria y educación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones pueden relacionarse con, pero no se limitan a, las expectativas de Palantir con respecto al monto y los términos del contrato y los beneficios esperados de nuestras plataformas de software. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no pueden predecirse ni cuantificarse. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se hacen dichas declaraciones y se basaron en las expectativas del momento, así como en las creencias y suposiciones de la gerencia a ese momento con respecto a eventos futuros. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales involucran factores o circunstancias que están fuera de nuestro control. Estos riesgos e incertidumbres incluyen nuestra capacidad para satisfacer las necesidades únicas de nuestro cliente; el fallo de nuestras plataformas para satisfacer a nuestro cliente o funcionar como se desea; la frecuencia o gravedad de cualquier error de software e implementación; la confiabilidad de nuestras plataformas; y la capacidad de nuestro cliente para modificar o rescindir el contrato. En los documentos que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se incluye de vez en cuando información adicional sobre estos y otros riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, no asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

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