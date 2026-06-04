ビザとブレール、機関向け決済におけるプライバシー保護型ステーブルコイン決済を検討

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビザ（NYSE:V）は、ブレール（Brale）との協業を発表しました。両社は、ブレールが発行する米ドル裏付け型ステーブルコイン「SBC」を用い、Canton Network（カントン・ネットワーク）上でステーブルコインベースの決済を検討します。この概念実証では、プライバシー保護機能を備えたブロックチェーン・インフラが、金融機関や決済事業者による機密性の高い決済取引データの閲覧範囲の管理を可能にしながら、より迅速でプログラム可能な決済をどのように支援できるかを評価します。

ビザは2021年にステーブルコイン決済への対応を開始して以降、その機能を継続的に拡大し、VisaNetにおける決済義務を対応するステーブルコインで決済できるようにしています。今回の協業で中心的な焦点となるのは、カントン・ネットワークのプライバシー・アーキテクチャーです。ステーブルコインの採用が広がる中、金融機関は、厳格なプライバシーおよびコンプライアンス要件を満たしながら、ブロックチェーンベースの決済をどのように活用できるかを検討しています。カントンは、多くのパブリック・ブロックチェーン・ネットワークとは異なり、機密性の高い取引情報の閲覧範囲を制限しながら、参加者が共有インフラ上で取引できるよう設計されています。

ブレールとの協業を通じて、ビザは、機関向け決済のユースケースにおける追加のステーブルコイン選択肢として、SBCへの対応を評価する予定です。SBCはカントン・ネットワーク上でネイティブにサポートされており、ブレールとビザは、プライバシー保護型インフラを実際の機関向け決済フローにどのように適用できるかを検証することが可能になります。

「ステーブルコイン決済は、ブロックチェーン・インフラが資金移動の速度と効率をどのように向上させられるかを示してきました」と、ビザの暗号資産部門責任者であるキュイ・シェフィールドは述べました。「ブレールとの取り組みを通じて、プログラマビリティーとプライバシー管理機能の両方を必要とする機関向け決済のユースケースを、カントン・ネットワーク上のSBCがどのように支援できるかを検討しています。今回の協業は、これらの機能を本番環境に導入するために何が必要かを評価するうえで役立ちます。」

「金融機関は、運用面、規制面、プライバシー面の要件を満たすステーブルコイン・インフラをますます求めています」と、ブレールの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるベン・ミルン氏は述べました。「ビザと協力してカントン・ネットワーク上のSBCの活用可能性を探ることは、ステーブルコインベースの決済を実際の決済フローにおいて、より実用的で拡張性の高いものにするための重要な一歩です。」

ビザは、ステーブルコインがグローバル決済における拡張性の高い次世代決済レイヤーを形成すると考えています。このような協業を通じて、ビザは、ブロックチェーン・インフラが金融機関および決済ネットワークに求められるプライバシー、コンプライアンス、相互運用性の基準をどのように支援できるかについて、取り組みを引き続き進めています。

ビザについて

ビザ（NYSE:V）はデジタル決済の世界的リーダーであり、200以上の国と地域で、消費者や加盟店、金融機関、政府機関の間の取引を促進しています。ビザの使命は、革新性、利便性、信頼性、安全性に最も優れた決済ネットワークを通じて世界を結び、個人や企業、経済に繁栄をもたらすことです。ビザでは、世界各国で誰もが受け入れられる経済は、世界中の人々の生活を向上させると信じています。そして、資金移動の未来へのアクセスがその基盤であると考えています。詳細情報については、 Visa.com.

ブレール（Brale）について

ブレールは、企業が法定通貨裏付け型デジタル通貨を立ち上げ、運用できるようにする、規制下にあるステーブルコイン・インフラ・プラットフォームです。ブレールは、機関・法人向けユースケースを想定して設計されたモジュール式のAPIベース・プラットフォームを通じて、発行、ミンティング、償還、コンプライアンス管理、トレジャリー管理、ブロックチェーンの相互運用性を網羅するインフラを提供しています。

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