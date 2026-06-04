Visa et Brale explorent la possibilité d'un règlement en stablecoins privés pour les paiements institutionnels

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Brale pour explorer le règlement en utilisant le SBC, un stablecoin adossé au dollar américain créé par Brale, sur le réseau Canton. Cette preuve de concept évaluera dans quelle mesure une infrastructure blockchain respectueuse de la vie privée peut permettre un règlement plus rapide et plus programmable, tout en aidant les institutions financières et les sociétés de paiement à garder le contrôle sur la visibilité des données sensibles liées aux transactions de règlement.

Visa a commencé à autoriser le règlement en stablecoins à partir de 2021 et continue à élargir ses capacités, permettant ainsi le règlement des obligations VisaNet au moyen des stablecoins compatibles. L'architecture privée du réseau Canton est au cœur de cette collaboration. Face à l'adoption croissante des stablecoins, les institutions financières évaluent de quelle manière utiliser le règlement blockchain tout en respectant des exigences strictes en matière de confidentialité et de conformité. Contrairement à de nombreux réseaux blockchain publics, Canton est conçu pour permettre aux acteurs d'effectuer des transactions sur une infrastructure commune, tout en limitant la visibilité des informations sensibles liées aux transactions.

Grâce à sa collaboration avec Brale, Visa prévoit d'évaluer la prise en charge du SBC comme une option de stablecoin supplémentaire pour les règlements institutionnels. Le SBC étant nativement pris en charge par le réseau Canton, Brale et Visa peuvent tester comment une infrastructure préservant la confidentialité peut être appliquée à des flux de paiement institutionnels réels.

« Le règlement en stablecoins a montré comment l'infrastructure blockchain peut améliorer la rapidité et l'efficacité des transferts monétaires », a déclaré Cuy Sheffield, responsable des cryptomonnaies chez Visa. « Grâce à notre collaboration avec Brale, nous étudions comment le SBC sur le réseau Canton peut prendre en charge les cas d'utilisation de règlement institutionnels exigeant à la fois programmabilité et contrôle de la confidentialité. Cette collaboration nous aide à évaluer les conditions nécessaires pour déployer ces fonctionnalités dans des environnements de production. »

« Les institutions financières recherchent de plus en plus une infrastructure de stablecoins répondant à leurs exigences opérationnelles, réglementaires et de confidentialité », a déclaré Ben Milne, fondateur et CEO de Brale. « Notre collaboration avec Visa pour explorer le SBC sur Canton constitue une étape importante vers une solution de règlement fondée sur les stablecoins, plus pratique et plus évolutive dans les flux de paiement réels. »

Visa estime que les stablecoins constituent une couche de règlement évolutive de nouvelle génération pour les paiements internationaux. Grâce à ce type de collaboration, l'entreprise continue d'améliorer la manière dont l'infrastructure blockchain peut répondre aux normes de confidentialité, de conformité et d'interopérabilité requises par les institutions financières et les réseaux de paiement.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

À propos de Brale

Brale est une plateforme d'infrastructure de stablecoins réglementée qui permet aux entreprises de lancer et d'exploiter des cryptomonnaies adossées à des monnaies fiduciaires. Brale propose une infrastructure complète englobant l'émission, la création, le rachat, les contrôles de conformité, la gestion de trésorerie et l'interopérabilité blockchain grâce à une plateforme modulaire reposant sur des API, conçue pour les cas d'utilisation institutionnels et d'entreprise.

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