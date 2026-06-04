Reply et l’IEO lancent une collaboration visant à codévelopper et à entraîner des modèles linguistiques de grande envergure spécialisés en oncologie

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR : REY] et l’Institut européen d’oncologie (IEO) ont lancé une collaboration axée sur le codéveloppement et l’entraînement de modèles linguistiques de grande envergure spécialisés en oncologie. Cette initiative associe l’expertise de Reply en matière de création de modèles génératifs de pointe fondés sur les connaissances de l’entreprise à l’expertise clinique et aux ressources de données de l’IEO afin de développer des modèles adaptés aux contextes oncologiques hautement complexes.

Dans un premier temps, les équipes cliniques et le département des systèmes d’information de l’IEO travaillent avec une équipe multidisciplinaire de Reply, dotée d’une expertise approfondie dans le domaine de la santé et des LLM, afin de définir et de hiérarchiser les cas d’utilisation qui guideront le développement, tout en cartographiant les ressources de données disponibles pour identifier les ensembles de données les mieux adaptés à l’entraînement des modèles.

Les domaines d’intérêt initiaux sont l’oncologie mammaire, l’oncologie urologique et la prévention, sélectionnés pour évaluer leur pertinence clinique et leur faisabilité technique. Les rapports cliniques, les images diagnostiques, les données structurées et autres informations cliniques pertinentes dans ces domaines sont analysés en termes de type, de volume, de qualité et d’accessibilité. Cela permettra de définir des ensembles de données alignés sur les cas d’utilisation sélectionnés et d’orienter les prochaines étapes de développement.

S’appuyant sur ces travaux, le programme passera à une phase axée sur l’entraînement de grands modèles linguistiques sur les cas d’utilisation sélectionnés, suivie du développement et du déploiement des solutions issues de ce processus dans des contextes cliniques afin de soutenir la prévention, le diagnostic et le traitement.

Ce projet est l’une des premières initiatives développées au sein de Reply Model Factory, la plateforme industrielle de Reply destinée à la création de modèles génératifs de pointe, fondés sur les connaissances de l’entreprise et conçus pour alimenter des systèmes et des agents d’IA adaptés au contexte opérationnel de chaque organisation. Dans ce cadre, la définition des cas d’utilisation, la qualification des sources de données, la préparation des ensembles de données et l’entraînement des modèles font partie d’un processus intégré conçu pour garantir un contrôle total sur les données, les processus et les résultats.

« À l’IEO, l’intelligence artificielle n’est pas simplement une technologie ; c’est un allié précieux pour la médecine », déclare Annarosa Farina, directrice des systèmes d’information d’IEO Monzino Group. « Elle contribue à accélérer la recherche, le diagnostic et le traitement en nous permettant d’interpréter la complexité du cancer grâce à l’analyse de grands volumes de données cliniques et scientifiques. Cela peut déboucher sur des décisions plus rapides, des thérapies plus personnalisées et de nouvelles opportunités pour les soins aux patients. »

« À mesure que l’IA générative s’intègre de plus en plus dans les processus décisionnels et opérationnels, la véritable valeur proviendra de modèles construits à partir des connaissances, des données et de l’expertise propres à chaque organisation. Notre collaboration avec l’IEO vise à réunir ces éléments et à créer les conditions nécessaires à la formation de grands modèles linguistiques spécifiques à un domaine, capables de prendre en charge des scénarios d’application concrets », déclare Carlo Malgieri, associé chez Laife Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide les principaux groupes industriels des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d’entreprise basés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

IEO - Istituto Europeo di Oncologia

L’Institut européen d’oncologie (IEO) est un institut scientifique de recherche, d’hospitalisation et de soins de santé (IRCCS) et un centre d’excellence en oncologie reconnu à l’échelle internationale. Cet institut a développé un modèle de soins innovant fondé sur des principes fondamentaux tels que la centralité du patient, l’intégration complète de la recherche et de la pratique clinique, le diagnostic précoce et la prévention. Ce modèle est encore renforcé par une stratégie axée sur les données qui permet le développement rapide d’algorithmes d’intelligence artificielle afin d’accélérer le diagnostic et d’améliorer l’efficacité des parcours de soins. www.ieo.it

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