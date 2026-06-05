CSC erweitert im Rahmen einer vertieften Partnerschaft das Angebot auf dem CrowdStrike Marketplace um Beratungs- und Domainsicherheitsdienste von .BRAND

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, der weltweit führende Anbieter von Domain-Registrierungen für Unternehmen und von Online-Markenschutzlösungen, gab heute bekannt, dass seine .BRAND-Dienste nun auf dem CrowdStrike Marketplace verfügbar sind. Aufbauend auf der bestehenden Integration von CSC mit der CrowdStrike Falcon® -Plattform bietet dieses neue Angebot Unternehmen umfassende Beratung und Sicherheitsunterstützung im Bereich Domain-Management, um sie bei der Bewältigung des Bewerbungszeitraums für das ICANN New gTLD-Programm für neue gTLDs zu unterstützen, der ab sofort bis zum 12. August 2026 läuft.

Da künstliche Intelligenz (KI) zu einer zunehmenden Aktivität im Bereich digitaler Assets und der DNS-Infrastruktur führt, ist die Verwaltung von Domain-Portfolios ein wesentlicher Bestandteil der Cybersicherheit in Unternehmen. Mit den .BRAND-Diensten von CSC, die auf dem CrowdStrike Marketplace verfügbar sind, können Kunden die Verwaltung zentralisieren und ihre Abhängigkeit von Domains von Drittanbietern verringern. Durch die Einrichtung eines DNS-Vertrauensankers mit zentraler Authentifizierung nach Zero-Trust-Prinzipien erhalten Unternehmen, die .BRAND-Top-Level-Domains (TLDs) nutzen, verifizierte eigene Ressourcen, die dazu beitragen, die Registrierung von Domains mit ähnlichem Namen zu verhindern.

„Mit den .BRAND-Top-Level-Domains können Unternehmen die Sicherheit ihrer Domains besser kontrollieren und so Vertrauen, Authentizität und Compliance im Zeitalter der KI stärken“, sagte Ihab Shraim, Chief Technology Officer von CSC Digital Brand Services. „Da sich .BRANDs zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal im Bereich Sicherheit entwickeln, freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CrowdStrike, um den weltweit größten Unternehmen dabei zu helfen, ihre digitale Präsenz zu schützen. Da CSC mehr als ein Drittel aller .BRANDs verwaltet und über umfassende Erfahrung bei der Unterstützung der ersten Bewerbungsrunde der ICANN verfügt, sind wir bestens aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Sicherheitslage zu verbessern.“

„Durch die Integration der .BRAND-Dienste von CSC in den CrowdStrike Marketplace können Kunden eine oft übersehene Ebene der Angriffsfläche angehen – die Domänensicherheit“, sagte Chris Stewart, Vice President für Technologieallianzen und Cloud bei CrowdStrike. „Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, den Domain-Schutz in die Falcon-Plattform zu integrieren, um sich besser gegen moderne Angreifer zu verteidigen und Sicherheitsverletzungen zu verhindern.“

Die Beratungs- und Domain-Sicherheitsdienste von CSC .BRAND sind ab heute auf dem CrowdStrike Marketplace verfügbar. Um mehr über die Beratungs- und Domain-Sicherheitsdienste von CSC im Bereich .BRAND, den Antragsprozess und darüber zu erfahren, ob eine neue gTLD für Ihr Unternehmen geeignet ist, vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung oder erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen.

Über CSC

CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand® ) mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec℠-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz – eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen – mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind – und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

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