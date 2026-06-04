Corpay Cross-Border benoemd tot officiële leverancier van valutawisseldiensten voor Vålerenga Fotball AS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldwijde leider in zakelijke betalingen, kondigt met trots aan dat Corpay Cross-Border een overeenkomst heeft gesloten met Vålerenga Fotball AS om hun officiële leverancier van valutawisseldiensten (FX) te worden.

Via deze samenwerking zal Corpay Cross-Border uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer leveren ter ondersteuning van de activiteiten van Vålerenga Fotball AS. Daarnaast stelt het bekroonde platform de club in staat om wereldwijde betalingen naadloos te beheren via één centraal toegangspunt.

"Corpay Cross-Border is er trots op benoemd te zijn tot officiële leverancier van valutawisseldiensten voor Vålerenga Fotball AS," aldus Brad Loder, Chief Marketing Officer van Corpay Cross-Border Solutions.

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