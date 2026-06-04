-

Corpay Cross-Border benoemd tot officiële leverancier van valutawisseldiensten voor Vålerenga Fotball AS

Toegang tot oplossingen voor valutarisicobeheer en grensoverschrijdende betalingen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldwijde leider in zakelijke betalingen, kondigt met trots aan dat Corpay Cross-Border een overeenkomst heeft gesloten met Vålerenga Fotball AS om hun officiële leverancier van valutawisseldiensten (FX) te worden.

Via deze samenwerking zal Corpay Cross-Border uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer leveren ter ondersteuning van de activiteiten van Vålerenga Fotball AS. Daarnaast stelt het bekroonde platform de club in staat om wereldwijde betalingen naadloos te beheren via één centraal toegangspunt.

"Corpay Cross-Border is er trots op benoemd te zijn tot officiële leverancier van valutawisseldiensten voor Vålerenga Fotball AS," aldus Brad Loder, Chief Marketing Officer van Corpay Cross-Border Solutions.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Samenvatting: Corpay gaat een samenwerking aan met BVNK om stablecoin-wallets voor klanten wereldwijd aan te bieden

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), de toonaangevende aanbieder van zakelijke betalingsoplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerking aangaat met BVNK, een platform voor stablecoin-infrastructuur, om zijn wereldwijde klantenbestand stablecoin-wallets en afwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dankzij deze integratie kunnen klanten van Corpay naast hun fiat-saldi ook hun stablecoin-saldo inzien. Ze krijgen de beschikking over ingebouwde stablecoin-wallets waa...

Samenvatting: Corpay Cross-Border uitverkoren als Official FX Supplier van Toulouse Football Club

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider in bedrijfsbetalingen, kondigt met genoegen aan dat Corpay’s Cross-Border activiteit met Toulouse Football Club een akkoord heeft gesloten om hun Official FX (Foreign Exchange) Supplier te worden. Een partnerschap dat bijeen werd gebracht door SPORTFIVE, een internationaal sportmarketingagentschap. Via dit partnerschap zal Corpay Cross-Border uitgebreide oplossingen voor FX-risicobeheer leveren om de activiteiten van Toulous...

Samenvatting: AC Milan en Corpay Cross-Border verlengen hun samenwerking

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AC Milan en Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke betalingen, hebben vandaag bekendgemaakt dat de Cross-Border-divisie van Corpay een langetermijnovereenkomst heeft gesloten om hun succesvolle en exclusieve samenwerking als officiële commerciële partner voor valutahandel van de club te verlengen. De samenwerking brengt twee organisaties samen die worden gedreven door een sterke gerichtheid op innovatie en een internationale...
Back to Newsroom