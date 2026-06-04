-

Visa與Brale探索針對機構支付的隱私穩定幣結算

概念驗證將測試支援隱私保護的區塊鏈基礎架構如何為機構支付流提供安全、可擴充的結算服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE: V)今日宣布與Brale展開合作，探索在Canton Network上使用由Brale發行的美元連動穩定幣SBC進行以穩定幣為基礎的結算。這項概念驗證旨在評估支援隱私保護的區塊鏈基礎架構如何實現更快速、更可程式化的結算，同時協助金融機構和支付公司維持對敏感結算交易資料可視性的控制。

Visa自2021年起開始支援穩定幣結算，並持續擴充其功能，允許使用受支援的穩定幣來結算VisaNet債務。此次合作的核心重點是Canton Network的隱私架構。隨著穩定幣應用日益廣泛，金融機構正在評估如何在滿足嚴格的隱私與法規遵循要求的同時使用以區塊鏈為基礎的結算。與許多公共區塊鏈網路不同，Canton的設計允許參與者在共用基礎架構上進行交易，同時限制敏感交易資訊的可視性。

透過與Brale的合作，Visa計畫評估對SBC的支援，將其做為機構結算使用案例的額外穩定幣選項。SBC在Canton Network上獲得原生支援，使Brale和Visa能夠測試如何將保護隱私的基礎架構應用於真實世界的機構支付流中。

Visa加密貨幣業務主管Cuy Sheffield表示：「穩定幣結算已經證明了區塊鏈基礎架構如何提高資金流轉的速度和效率。透過與Brale的合作，我們正在探索Canton Network上的SBC如何支援既需要可程式化能力又需要隱私控制的機構結算使用案例。此次合作有助於我們評估將這些能力引進生產環境所需的條件。」

Brale創辦人兼執行長Ben Milne表示：「金融機構正日益尋求符合其營運、監管和隱私要求的穩定幣基礎架構。與Visa合作探索Canton上的SBC，是使以穩定幣為基礎的結算在實際支付流中更具實用性和可擴充性的重要一步。」

Visa認為，穩定幣代表了全球支付領域具有可擴充性的下一代結算層。透過此類合作，公司將繼續推動區塊鏈基礎架構的發展，以滿足金融機構和支付網路所需的隱私、法規遵循及互通性標準。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

關於Brale

Brale是一個受監管的穩定幣基礎架構平台，使企業能夠發行和營運與法幣連動的數位貨幣。Brale透過專為機構和企業使用案例設計的模組化API平台，提供涵蓋發行、鑄造、贖回、法規遵循控制、資金管理以及區塊鏈互通性的全面基礎架構服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Press@visa.com
Conor Febos
Jackie Dresch

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人
Press@visa.com
Conor Febos
Jackie Dresch

More News From Visa Inc.

Visa整合Visa應收帳款管理器，進一步擴大Commercial Solutions Hub

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位支付先驅Visa Inc. (NYSE: V) 今天宣布擴大Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub)，透過強化發卡機構和供應商的連結來拓展虛擬信用卡的應用。符合資格的發卡機構可利用「Visa應收帳款管理器」（Visa Accounts Receivable Manager，以下簡稱「Visa AR Manager」）的這項新整合取用內建的端到端處理流程，減少營運阻力並加速商業信用卡業務的成長。 虛擬信用卡是商業支付領域成長最速的支付方式之一，但要進一步大幅推廣這種支付方式，許多挑戰仍有待解決。分散的供應商連結體系陷發卡機構於困境，而供應商則必須應付繁瑣的人工對帳與不一致的支付流程。Visa整合發卡機構與供應商網絡並在VCS Hub中內建Visa AR Manager以簡化這些連結環節，在整個生態系統中提供自動化程度進階的無縫支付體驗。 透過統一商業支付平台協助發卡機構成長 2025年推出的全球性平台VCS Hub協助發卡機構透過單一且可擴大的整合方案支援多種商業支付應用場景。...

Visa威脅報告：隨著網路安全防線的築牢，犯罪分子加快轉向利用AI進行社交工程詐騙

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位支付領軍企業Visa (NYSE: V)今日發表《2026年春季半年度威脅報告》。報告指出，隨著犯罪分子越來越多地利用人工智慧和社交工程手段誘導使用者自主授權完成付款，各類詐騙已成為導致消費者利益受損的增速最快的根源。 該報告依據Visa全球網路蒐集的情報，並強調詐騙格局的一個關鍵改變：儘管網路層面的核心支付安全性在持續強化，但犯罪分子正將他們的精力從破解技術系統轉向利用人類的信任漏洞。 從2025年7月到12月，Visa監測到近10億美元與詐騙相關的活動，使詐騙成為了消費者支付詐騙中占比最高的單一類別。與傳統詐騙不同，這些攻擊通常不需要攻破技術防線。相反，詐騙者會冒充值得信賴的品牌和機構，製造緊迫感，並欺騙受害者完成看似合法的交易。 Visa風險與客戶服務長Paul Fabara表示：「網路層面的支付變得越來越安全，但威脅的演變速度也比以往任何時候都要快。犯罪分子正日益將目標從技術轉向人本身，利用欺騙、緊迫感和由AI驅動的工具來博取信任。因應這種改變需要網路層面的持續創新，以及銀行、商家、政策制定者和更廣泛的支...

Visa攜手Jason Sudeikis，將足球賽場最簡單的進球方式轉化為2026年國際足總世界盃的最精彩球迷時刻

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 2026年國際足總世界盃的賽場之上，局勢瞬息萬變：一次快速傳球、一記簡單射門、一腳輕觸進球，都足以改寫戰局。今年夏天，2026年國際足總世界盃全球支付技術合作夥伴Visa (NYSE: V)決定為這些轉瞬即逝的賽場精彩賦予更深層次的意義，正式推出全新全球品牌活動Tap In，傳遞「有Visa，萬事皆如輕觸般輕鬆」的核心構想。 Tap In活動以足壇極具代表性的輕觸射門動作為創意核心，將賽場上最簡單的觸球動作，化作詮釋Visa服務特質的生動寓意：在關鍵時刻，Visa始終做到快速、順暢、輕鬆無憂。在世界盃賽事期間，這一構想不再侷限於品牌宣傳，而是既能夠為各地社群創造發展機會，也可以讓廣大球迷即時同步見證賽場發生的每一幕精彩進程。 球員輕觸進球，球迷同享激情 此次活動的核心在於，Visa將足球的熱情傳遞至三個主辦國，為持卡人奉上專屬福利、難忘瞬間與千載難逢的大獎。當球入網的那一刻，精彩片段不會止步於球場，而是瞬間傳遞到球迷的螢幕上。 美國和加拿大地區的Visa持卡人可登記參與Tap In to Score1活動，這是Visa的...
Back to Newsroom