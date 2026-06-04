Visa與Brale探索針對機構支付的隱私穩定幣結算

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE: V)今日宣布與Brale展開合作，探索在Canton Network上使用由Brale發行的美元連動穩定幣SBC進行以穩定幣為基礎的結算。這項概念驗證旨在評估支援隱私保護的區塊鏈基礎架構如何實現更快速、更可程式化的結算，同時協助金融機構和支付公司維持對敏感結算交易資料可視性的控制。

Visa自2021年起開始支援穩定幣結算，並持續擴充其功能，允許使用受支援的穩定幣來結算VisaNet債務。此次合作的核心重點是Canton Network的隱私架構。隨著穩定幣應用日益廣泛，金融機構正在評估如何在滿足嚴格的隱私與法規遵循要求的同時使用以區塊鏈為基礎的結算。與許多公共區塊鏈網路不同，Canton的設計允許參與者在共用基礎架構上進行交易，同時限制敏感交易資訊的可視性。

透過與Brale的合作，Visa計畫評估對SBC的支援，將其做為機構結算使用案例的額外穩定幣選項。SBC在Canton Network上獲得原生支援，使Brale和Visa能夠測試如何將保護隱私的基礎架構應用於真實世界的機構支付流中。

Visa加密貨幣業務主管Cuy Sheffield表示：「穩定幣結算已經證明了區塊鏈基礎架構如何提高資金流轉的速度和效率。透過與Brale的合作，我們正在探索Canton Network上的SBC如何支援既需要可程式化能力又需要隱私控制的機構結算使用案例。此次合作有助於我們評估將這些能力引進生產環境所需的條件。」

Brale創辦人兼執行長Ben Milne表示：「金融機構正日益尋求符合其營運、監管和隱私要求的穩定幣基礎架構。與Visa合作探索Canton上的SBC，是使以穩定幣為基礎的結算在實際支付流中更具實用性和可擴充性的重要一步。」

Visa認為，穩定幣代表了全球支付領域具有可擴充性的下一代結算層。透過此類合作，公司將繼續推動區塊鏈基礎架構的發展，以滿足金融機構和支付網路所需的隱私、法規遵循及互通性標準。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

關於Brale

Brale是一個受監管的穩定幣基礎架構平台，使企業能夠發行和營運與法幣連動的數位貨幣。Brale透過專為機構和企業使用案例設計的模組化API平台，提供涵蓋發行、鑄造、贖回、法規遵循控制、資金管理以及區塊鏈互通性的全面基礎架構服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。