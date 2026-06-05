CSC ajoute des services de conseil et de sécurité des noms de domaine .BRAND à la plateforme CrowdStrike Marketplace dans le cadre d'un partenariat élargi

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, leader mondial des services d'enregistrement de noms de domaine pour les entreprises et de protection des marques en ligne, a annoncé aujourd'hui que ses services .BRAND sont désormais disponibles sur la CrowdStrike Marketplace. S'appuyant sur l'intégration actuelle de CSC avec la plateforme CrowdStrike Falcon® , cette nouvelle offre propose aux entreprises des conseils avancés en matière de noms de domaine et une assistance en matière de sécurité afin de les aider à naviguer dans la période de candidature du programme des nouveaux gTLD de l'ICANN, ouverte dès à présent et jusqu'au 12 août 2026.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) stimule une activité croissante au sein des actifs numériques et de l'infrastructure du système de noms de domaine (DNS), la gestion des portefeuilles de domaines constitue un élément clé de la cybersécurité des entreprises. Grâce aux services .BRAND de CSC disponibles sur la CrowdStrike Marketplace, les clients peuvent centraliser le contrôle et réduire leur dépendance vis-à-vis des domaines tiers. En établissant un ancrage de confiance DNS avec une authentification centralisée alignée sur les principes du « zero-trust », les organisations qui utilisent les domaines de premier niveau (TLD) .BRAND acquièrent des actifs de première main vérifiés qui contribuent à limiter les enregistrements de domaines similaires.

« Les organisations peuvent renforcer leur contrôle sur la sécurité des domaines grâce aux domaines de premier niveau .BRAND, ce qui permet d’accroître la confiance, l’authenticité et la conformité à l’ère de l’IA », a déclaré Ihab Shraim, directeur technique de la division Digital Brand Services chez CSC. « Alors que les .BRAND s’imposent comme un facteur de distinction pertinent en matière de sécurité, nous sommes ravis de collaborer avec CrowdStrike pour aider les plus grandes entreprises du monde à protéger leur présence sur Internet. Avec CSC gérant plus d’un tiers de tous les .BRAND et une solide expérience dans le cadre du premier cycle de candidatures de l’ICANN, nous sommes bien placés pour aider les organisations à renforcer leur posture de sécurité. »

« L’intégration des services .BRAND de CSC au CrowdStrike Marketplace aide les clients à traiter une couche souvent négligée de la surface d’attaque : la sécurité des domaines », a déclaré Chris Stewart, vice-président des alliances technologiques et du cloud chez CrowdStrike. « Ensemble, nous permettons aux organisations d’intégrer la protection des domaines à la plateforme Falcon afin de mieux se défendre contre les adversaires modernes et de mettre fin aux violations de sécurité. »

Les services de conseil et de sécurité des domaines .BRAND de CSC sont disponibles dès aujourd’hui sur la CrowdStrike Marketplace. Pour en savoir plus sur les services de conseil et de sécurité des domaines .BRAND de CSC, sur le processus de candidature et pour déterminer si un nouveau gTLD convient à votre organisation, prenez rendez-vous pour une consultation gratuite ou découvrez nos services.

À propos de CSC

CSC est le fournisseur de sécurité et de renseignements sur les menaces de confiance des entreprises du Forbes Global 2000 et des 100 meilleures marques mondiales (Interbrand® ), avec des domaines d’intervention prioritaires dans la sécurité et la gestion des domaines, ainsi que la protection des marques numériques et la lutte contre la fraude. Alors que les entreprises mondiales investissent massivement dans leur posture de sécurité, notre plateforme DomainSec℠ peut les aider à comprendre les lacunes existantes en matière de cybersécurité et à sécuriser leurs actifs numériques et leurs marques en ligne. En tirant parti de la technologie exclusive de CSC, les entreprises peuvent renforcer leur posture de sécurité afin de se protéger contre les vecteurs de cybermenaces qui ciblent leurs actifs en ligne et la réputation de leur marque, ce qui leur permet d’éviter des pertes de revenus catastrophiques. CSC fournit également une protection des marques en ligne, qui combine la surveillance des marques en ligne et des activités de mise en application, avec une vue multidimensionnelle des différentes menaces extérieures au pare-feu qui ciblent des domaines spécifiques. Des services de protection contre la fraude qui combattent le hameçonnage dès les premières étapes de l’attaque complètent nos solutions. Basée depuis 1899 à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, CSC possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. CSC est une entreprise mondiale capable de mener des activités partout où se trouvent ses clients, et nous y parvenons en employant des experts dans chaque secteur d’activité que nous desservons. Rendez-vous sur cscdbs.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.