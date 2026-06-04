新证据为生酮疗法治疗神经性厌食症带来希望

加州圣马特奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日发表于《通讯医学》(Communications Medicine)期刊的一项试点研究展示了一种治疗神经性厌食症的新方法的潜力——长期以来，针对该疾病的有效治疗手段非常有限。来自加州大学圣迭戈分校医学院的研究人员报告称，对于体重已恢复正常及轻度消瘦的神经性厌食症患者而言，生酮营养干预（一种高脂肪、低碳水化合物、中等蛋白质的饮食）是可行且安全的。参与者对生酮干预耐受性良好，依从率高，且在整个项目期间未观察到显著的体重下降。此外，进食障碍症状得到显著改善：在研究结束时，近四分之三的研究完成者达到了康复范围，不再符合神经性厌食症的诊断标准，且所有完成者的抑郁评分均有所改善。

神经性厌食症是一种毁灭性的精神疾病，其死亡率在所有精神疾病中名列前茅；在美国，每52分钟就有一人因该疾病或其并发症而死亡。即使在成功恢复体重后，患者往往仍会遭受持续的心理症状困扰——包括对身体不满、对进食的强烈恐惧以及对体型的过度关注——这些症状导致了极高的复发风险。

该研究的负责人、加州大学圣迭戈分校医学院精神病学教授Guido Frank, MD从事厌食症患者的研究和治疗已超过25年。他发起这项研究的目的是为这一高危人群拓宽治疗选择。Frank博士表示：“我们迫切需要针对神经性厌食症的新治疗方法。我们在生酮疗法方面的工作超越了标准疗法，可能触及了该疾病的潜在生理机制。越来越多的证据将神经性厌食症与神经代谢功能障碍联系起来，我们希望直接的代谢干预能够调节神经功能，并缓解患者的心理症状。”

这项全国性的单臂门诊临床研究实施了为期14周的监督生酮干预，入组的22名受试者中有18人(82%)完成了研究。在整个项目期间，患者的体重（以BMI衡量）未观察到显著变化。研究结束时，72%的研究完成者在进食障碍量表（进食障碍检查问卷EDE-Q和进食障碍量表第三版EDI-3）上达到了进食障碍症状的康复范围，所有人的抑郁评分（以贝克抑郁量表BDI衡量）均有改善，其中72%的人处于正常范围内。

对于联合作者、马萨诸塞州韦班的内科医生Barbara Scolnick, MD来说，这项研究是她十年个人探索的结晶。Scolnick博士分享道：“促成这项研究的科学探索始于为我的侄女Caroline Beckwith寻找答案。生酮疗法作为癫痫治疗的标准疗法，在与其他干预措施相结合后成为了主要的催化剂，它使Caroline在与神经性厌食症抗争15年后实现了病情缓解。我对这些初步发现感到鼓舞，它们表明这种治疗方法可能为像Caroline这样的患者指明前行的道路。”

尽管作者承认在这一患者群体中进行饮食干预具有临床敏感性，但这项研究建立在先前的初步 证据基础之上，提供了概念验证。研究结果表明，当在专业的医疗监督和训练有素的支持下实施时，生酮疗法对那些对传统治疗方法无应答的患者具有潜在价值。

资助该研究的Baszucki Group联合创始人兼总裁Jan Ellison Baszucki表示：“这项研究突显了针对潜在神经代谢功能正常化的饮食干预，在治疗诸如神经性厌食症等最棘手的精神疾病方面的前景。我们希望这项工作能提高人们对研究和提供生酮疗法治疗进食障碍的认识与支持，为患者及其家属带来新的希望。”

目前，该研究的延伸项目正在进行中，面向被同时诊断为神经性厌食症和暴食症的患者，并在全国范围内招募参与者。有兴趣了解更多信息或加入研究的人士可在研究网站上找到更多信息。

关于Baszucki Group

由Roblox创始人兼首席执行官David Baszucki和畅销书作家Jan Ellison Baszucki于2021年创立的 Baszucki Group Baszucki Group利用私人捐赠、影响力投资、宣传、讲故事和社区建设来推动基础性变革。Baszucki Group的主要目标是通过支持新陈代谢、精神病学和神经科学交叉领域的倡议，改变心理健康成果。要了解更多有关代谢疗法（包括生酮疗法）治疗精神障碍的信息，请访问Baszucki Group的非营利计划 Metabolic Mind 。

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