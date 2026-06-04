NetApp e Cisco aceleram e protegem a inovação em IA

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, e a Cisco (NASDAQ: CSCO) anunciaram hoje uma colaboração para oferecer novas soluções validadas para IA segura, escalável e simplificada. Expandindo o sucesso comprovado do FlexPod, as novas soluções fornecem um caminho simples e confiável para que as empresas enfrentem os desafios específicos que as cargas de trabalho de IA impõem à infraestrutura de computação, rede e armazenamento.

“À medida que as equipes de TI são incumbidas de fornecer desempenho confiável e consistente em diversos ambientes, as cargas de trabalho de IA estão impondo demandas cada vez maiores à sua infraestrutura de dados”, disse Dallas Olson, diretor comercial da NetApp. “A parceria de longa data entre a NetApp e a Cisco no FlexPod já se mostrou eficaz, economizando até 20% do tempo dos clientes em gerenciamento e manutenção de infraestrutura. Agora, estamos aplicando nossa experiência combinada aos desafios modernos para acelerar a adoção da IA, reduzindo os riscos com segurança integrada.”

A NetApp e a Cisco estão expandindo o FlexPod para oferecer suporte à adoção de IA em organizações de diferentes portes e níveis de maturidade, utilizando arquiteturas pré-testadas e validadas, além de gerenciamento de dados de nível empresarial como base consistente. Essas soluções oferecem suporte a casos de uso como:

Implantações de IA Empresarial : As empresas podem implantar de forma simples e rápida infraestrutura de alto desempenho para casos de uso de IA, incluindo geração aumentada por recuperação (RAG) e busca semântica, utilizando essa arquitetura validada. O FlexPod reduz a complexidade da integração, permitindo que os recursos de IA sejam executados diretamente onde os dados residem, com segurança integrada de ponta a ponta. Essa arquitetura inclui armazenamento desagregado para escalonamento independente de desempenho e capacidade com o NetApp AFX; funcionalidades futuras de descoberta, preparação e governança de dados do NetApp AI Data Engine (AIDE), que integra o design de referência da NVIDIA AI Data Platform; e controles de segurança distribuídos e alinhados ao Zero Trust em todo o pipeline de IA para riscos específicos de IA do Cisco Secure AI Factory com NVIDIA. A infraestrutura de rede de IA da Cisco com Nexus One, que sustenta o Secure AI Factory, transforma a rede em uma estrutura determinística de alto desempenho para maximizar a utilização da XPU, reduzir os tempos de conclusão de tarefas e fornecer resultados de IA previsíveis em escala. Visando casos de uso de IA empresarial completos, a NetApp e a Cisco colaboraram com a NVIDIA para criar soluções FlexPod baseadas nas arquiteturas de referência empresarial da NVIDIA, permitindo que as organizações projetem, implementem e escalem fábricas de IA de alto desempenho.

: As empresas podem implantar de forma simples e rápida infraestrutura de alto desempenho para casos de uso de IA, incluindo geração aumentada por recuperação (RAG) e busca semântica, utilizando essa arquitetura validada. O FlexPod reduz a complexidade da integração, permitindo que os recursos de IA sejam executados diretamente onde os dados residem, com segurança integrada de ponta a ponta. Essa arquitetura inclui armazenamento desagregado para escalonamento independente de desempenho e capacidade com o NetApp AFX; funcionalidades futuras de descoberta, preparação e governança de dados do NetApp AI Data Engine (AIDE), que integra o design de referência da NVIDIA AI Data Platform; e controles de segurança distribuídos e alinhados ao Zero Trust em todo o pipeline de IA para riscos específicos de IA do Cisco Secure AI Factory com NVIDIA. A infraestrutura de rede de IA da Cisco com Nexus One, que sustenta o Secure AI Factory, transforma a rede em uma estrutura determinística de alto desempenho para maximizar a utilização da XPU, reduzir os tempos de conclusão de tarefas e fornecer resultados de IA previsíveis em escala. Visando casos de uso de IA empresarial completos, a NetApp e a Cisco colaboraram com a NVIDIA para criar soluções FlexPod baseadas nas arquiteturas de referência empresarial da NVIDIA, permitindo que as organizações projetem, implementem e escalem fábricas de IA de alto desempenho. Inferência de IA e fluxos de trabalho RAG : Para permitir que equipes e departamentos aproveitem os benefícios da IA ​​com seus dados existentes, esta solução simplificada e pré-integrada foi projetada para reduzir o custo, a complexidade e os requisitos de habilidades especializadas associados à implantação de infraestrutura de IA.

: Para permitir que equipes e departamentos aproveitem os benefícios da IA ​​com seus dados existentes, esta solução simplificada e pré-integrada foi projetada para reduzir o custo, a complexidade e os requisitos de habilidades especializadas associados à implantação de infraestrutura de IA. Computação de Edge: Esta solução permite que as empresas suportem inferência de IA, cargas de trabalho conteinerizadas e virtualizadas na borda, mantendo baixa latência e consistência operacional. Ao estender a arquitetura comprovada do FlexPod para locais remotos e de borda, os clientes se beneficiam de um retorno sobre o investimento mais rápido e menor complexidade operacional em comparação com infraestruturas personalizadas ou conjuntos de TI isolados em cada local. A combinação do Cisco Unified Edge com as opções flexíveis de armazenamento da NetApp oferece uma solução convergente, flexível e validada. O gerenciamento centralizado de dispositivos, a configuração baseada em políticas e a orquestração automatizada permitem implantações repetíveis e operações simplificadas em ambientes altamente distribuídos.

“À medida que as organizações passam da experimentação com IA para a implementação no mundo real, a segurança não pode ser uma reflexão tardia. Ela precisa ser incorporada desde o início”, disse Jeremy Foster, gerente-geral e vice-presidente sênior da Cisco. “Ao colaborar com a NetApp para estender o Cisco Secure AI Factory com NVIDIA à nossa solução FlexPod validada, estamos ajudando os clientes a lidar com riscos específicos de IA, como exposição de dados, lacunas de governança e desafios de conformidade, ao mesmo tempo que simplificamos a forma como a infraestrutura de IA é implementada e operada.”

“As empresas possuem enormes quantidades de dados, mas sem a descoberta, a governança e a preparação integradas à própria infraestrutura, elas terão dificuldades para impulsionar a IA em produção”, disse Jason Hardy, vice-presidente de Tecnologias de Armazenamento da NVIDIA. “O NetApp AI Data Engine, desenvolvido em conjunto com a NVIDIA AI Data Platform e validado com o Cisco Secure AI Factory com NVIDIA, oferece às organizações a base de dados segura e pronta para IA para implementar fábricas de IA na infraestrutura FlexPod em escala.”

"Os novos recursos de IA do FlexPod ampliam nossa capacidade de ajudar os clientes a navegar na era da IA ​​com confiança", disse Brian Bartell, gerente de Práticas de Computação e Armazenamento da WWT. "Por meio de nossas parcerias de longa data com a NetApp e a Cisco, a introdução do AI Data Engine da NetApp e a capacidade de validar essas arquiteturas na prática no AI Proving Ground da WWT, podemos reduzir o tempo entre a concepção e a execução, oferecendo aos nossos clientes uma base pré-testada e líder do setor para acompanhar o ritmo do mercado e liberar o poder de seus dados."

Para saber mais sobre a parceria da NetApp com a Cisco, visite o estande da NetApp nº 7414 na Cisco Live! de 31 de maio a 4 de junho, no Mandalay Bay, em Las Vegas.

Recursos Adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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Sobre a Cisco

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia e está revolucionando a forma como as organizações se conectam e se protegem na era da IA. Há mais de 40 anos, a Cisco conecta o mundo com segurança. Com suas soluções e serviços líderes do setor, baseados em IA, a Cisco permite que seus clientes, parceiros e comunidades desbloqueiem a inovação, aumentem a produtividade e fortaleçam a resiliência digital. Com um propósito central, a Cisco permanece comprometida em criar um futuro mais conectado e inclusivo para todos. Saiba mais na Sala de Imprensa e nos siga no X em @Cisco.

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