XTransfer firma parceria com BBVA

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--XTransfer, a plataforma líder mundial em pagamentos para comércio internacional B2B, e BBVA, grupo financeiro mundial, assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) durante o Money20/20 Europa 2026 em Amsterdã, para intensificar a infraestrutura de pagamentos internacionais na América Latina e Europa.

Nos termos do MOU, a XTransfer e o BBVA irão unir suas respectivas forças para explorar a oferta de soluções financeiras integradas entre fronteiras, abrangendo conversão de moeda estrangeira, pagamentos locais e internacionais na América Latina, Europa e Hong Kong.

As partes também irão explorar o aproveitamento da tecnologia e da inovação, incluindo APIs, plataformas digitais, soluções de cobrança e contas virtuais, para oferecer suporte a uma conversão de câmbio e processamento de transações mais automatizados, em tempo real e integrados. Ao simplificar os fluxos de pagamento e melhorar a conectividade operacional, é esperado que a cooperação aumente a escalabilidade, a eficiência e a confiabilidade dos serviços financeiros internacionais para PMEs participantes do comércio mundial.

Em anos recentes, o comércio entre a China e a América Latina se estreitou. Dados da XTransfer mostram que, em 2025, o recebimento de pagamentos da América Latina em sua plataforma aumentou 94% em relação ao ano anterior. Porém, muitas PMEs ainda enfrentam grandes obstáculos para liquidar transações internacionais, como processos de integração, restrições cambiais e complexidade de conformidade. A parceria entre a XTransfer e o BBVA foi estruturada para abordar estas barreiras de forma direta.

Para a XTransfer, a parceria reforça a cobertura e a abrangência da X-Net, sua rede mundial unificada de liquidação B2B entre fronteiras e gestão de riscos, em duas das regiões mais importantes para seus clientes de PMEs. Com a América Latina emergindo como um corredor de alto crescimento para liquidações de exportadores chineses, a forte presença do BBVA na América Latina e Europa fortalece ainda mais o alcance e a posição competitiva da XTransfer.

Com a rede da XTransfer, que conta com mais de 897.000 clientes de PMEs ao redor do mundo, a parceria também reforça a posição do BBVA em pagamentos internacionais e amplia sua capacidade de atender a uma base de clientes mais ampla e diversificada em diversas regiões.

Bill Deng, Fundador e Diretor Executivo da XTransfer, disse: "“A América Latina continua sendo um corredor comercial B2B ativo, mas com carência de serviços, onde as PMEs ainda enfrentam desafios significativos. Temos o prazer de assinar este MOU com o BBVA, que nos possibilita aproveitar sua experiência para levar a infraestrutura da X-Net diretamente à região. Juntos, buscamos simplificar o financiamento internacional, bem como aprimorar a eficiência e a inclusão para os operadores mundiais."

Ksenia Nekrasova, Co-Diretora Global do Setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) do BBVA, disse: "Além do crescimento dos fluxos, observamos uma mudança no modo como nossos clientes operam: plataformas digitais com necessidades mundiais, em tempo real e altamente integradas. Este contrato nos permite antecipar esta evolução, ao fortalecer nossas capacidades no âmbito de TMT e apoiar estes clientes em sua expansão internacional com soluções desenvolvidas para sua escala e complexidade."

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