Nuevas evidencias apuntan a la eficacia de la terapia cetogénica en el tratamiento de la anorexia nerviosa

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Un estudio piloto publicado hoy en Communications Medicine demuestra el potencial de un novedoso enfoque para tratar la anorexia nerviosa, un trastorno para el que hasta el momento no se han encontrado tratamientos muy eficaces. La investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego indica que una intervención nutricional cetogénica, es decir, una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas, resultó viable y segura para pacientes con anorexia nerviosa con peso normalizado y con un ligero déficit de peso. La intervención cetogénica fue bien tolerada por los participantes, con altas tasas de adherencia y sin que se observara una pérdida de peso significativa a lo largo del programa. Además, se observaron mejoras muy notables en los síntomas del trastorno alimentario: casi 3 de cada 4 participantes que completaron el estudio se encontraban en el rango de recuperación al final del estudio, ya no cumplían con los criterios para un diagnóstico de anorexia nerviosa y todos los que completaron el estudio experimentaron una mejora en las puntuaciones de depresión.

La anorexia nerviosa es un trastorno psiquiátrico devastador con una de las tasas de mortalidad más altas entre todas las enfermedades mentales; en los Estados Unidos, cada 52 minutos se produce una muerte como consecuencia de este trastorno o de sus complicaciones. Incluso después de recuperar con éxito el peso, los pacientes suelen lidiar con síntomas psicológicos persistentes, como la insatisfacción con el cuerpo, un miedo intenso a comer y una obsesión por la figura, que conllevan un riesgo alarmantemente alto de recaída.

El Dr. Guido Frank, director del estudio y profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, quien se ha dedicado a estudiar y tratar a pacientes con anorexia durante más de 25 años, lanzó este estudio para ampliar las opciones de tratamiento para esta población de alto riesgo. “Necesitamos con urgencia nuevos enfoques para la anorexia nerviosa. Nuestro trabajo con la terapia cetogénica va más allá de las terapias estándar y se centra potencialmente en la fisiología subyacente del trastorno”, explica el Dr. Frank. “Cada vez hay más evidencias que vinculan la anorexia nerviosa con la disfunción neurometabólica. Somos optimistas en cuanto a que la intervención metabólica directa pueda regular la función neural y abordar los síntomas psicológicos que experimentan estos pacientes”.

El estudio clínico de ámbito nacional, de un solo grupo, se realizó en un contexto ambulatorio y consistió en una intervención cetogénica supervisada de 14 semanas. De los 22 participantes inscritos, un total de 18 (el 82%) completaron el estudio. No se observó ningún cambio significativo en el peso a lo largo del programa (según la medición del IMC). Al final del estudio, el 72% de los participantes que lo completaron alcanzaron el rango de recuperación de los síntomas del trastorno alimentario, según las mediciones por medio de las escalas de trastornos alimentarios (Cuestionario de Evaluación de Trastornos Alimentarios, EDE-Q, e Inventario de Trastornos Alimentarios-3, EDI-3), y todos mostraron mejoras en las puntuaciones de depresión (medidas por medio del Inventario de Depresión de Beck, BDI), con el 72% dentro del rango normal.

Para la coautora, Dra. Barbara Scolnick, médica especialista en medicina interna en Waban, Massachusetts, este estudio es la culminación de una trayectoria personal de una década. “La investigación científica que motivó este estudio comenzó en busca de respuestas para mi sobrina, Caroline Beckwith”, compartió la Dra. Scolnick. “La terapia cetogénica, un tratamiento estándar para la epilepsia, fue el principal catalizador, junto con otras intervenciones, que permitió a Caroline alcanzar la remisión tras una lucha de 15 años contra la anorexia nerviosa. Estas conclusiones preliminares, que indican que este tratamiento puede ofrecer un camino a seguir para otras personas como Caroline, me parecen muy alentadoras”.

Si bien los autores reconocen las sensibilidades clínicas de las intervenciones dietéticas en esta población de pacientes, este estudio se basa en evidencia preliminar previa para ofrecer una prueba de factibilidad. Los hallazgos indican que, cuando se aplica con estricta supervisión médica especializada y con apoyo de personal capacitado, la terapia cetogénica ofrece un potencial para aquellas personas que no han respondido a los tratamientos tradicionales.

“Este estudio destaca el potencial de las intervenciones dietéticas que tienen como objetivo normalizar la función neurometabólica subyacente, incluso en los trastornos psiquiátricos más difíciles de tratar, como la anorexia nerviosa”, declaró Jan Ellison Baszucki, cofundador y presidente de Baszucki Group, quien financió el estudio. “Esperamos que este trabajo impulse la concientización y el apoyo a la investigación y la aplicación de la terapia cetogénica para los trastornos alimentarios, lo que brindará una nueva esperanza a los pacientes y sus familias”.

Actualmente se está llevando a cabo una ampliación de este estudio, dirigida a pacientes con diagnóstico de anorexia nerviosa, pero también de bulimia nerviosa, y se está reclutando a participantes a nivel nacional. Quienes estén interesados en obtener más información o en participar en el estudio pueden encontrar más detalles en el sitio web del estudio.

Acerca de Baszucki Group

Fundado en 2021 por David Baszucki, fundador y director ejecutivo de Roblox, y por la reconocida escritora Jan Ellison Baszucki, Baszucki Group impulsa cambios transformadores en los ámbitos de la ciencia, la medicina, la agricultura, la alimentación y el medioambiente a través de programas de financiamiento, inversiones de impacto, iniciativas de incidencia pública, proyectos de divulgación y el fortalecimiento de redes colaborativas. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentra el respaldo a iniciativas que conectan metabolismo, psiquiatría y neurociencia para impulsar avances en la salud mental. Para conocer más sobre los enfoques metabólicos aplicados a los trastornos mentales y la salud cerebral, incluida la terapia cetogénica, visite Metabolic Mind, una iniciativa sin fines de lucro de Baszucki Group.

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