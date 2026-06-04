ネットアップとシスコの連携、企業のサイバー・レジリエンスに向けた多層防御を強化

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業であるネットアップ（NetApp®）（NASDAQ：NTAP）とシスコ（NASDAQ：CSCO）は、顧客が多層防御戦略を強化できるよう支援するため、連携の拡大を発表しました。ネットアップとSplunkは、インテリジェント・データ・インフラストラクチャーに高度な分析機能と可観測性を組み合わせることで、ストレージとインフラストラクチャーの健全性を詳細かつリアルタイムで可視化してきました。両社は、運用データを信頼性、セキュリティー、ビジネス成果の向上につながる実用的なインサイトへと変換できるよう顧客を支援しています。ネットアップとSplunkは、新たなNetApp Splunkのセキュリティー・オーケストレーション、自動化、対応（SOAR）プレイブックにより連携を拡大し、両社共通の顧客がストレージ層でランサムウェア攻撃を封じ込め、データ損失を抑制できるよう支援しています。これにより、サイバー攻撃の影響範囲をより効果的に限定しながら、復旧の迅速化とコスト削減を実現します。

ネットアップのプラットフォーム担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラル・マネジャーであるサンディープ・シンは、次のように述べています。「AIによりサイバー攻撃が高速化・巧妙化する中、対応に充てられる時間はかつてないほど短くなっています。ランサムウェアによるコストと影響を抑えるには、組織は脅威を検知した瞬間に対応する必要があります。そのためには、データが格納されているストレージ層までセキュリティーの自動化を拡張しなければなりません。地球上で最もセキュアなストレージを提供する企業として、ネットアップは、ストレージを多層防御戦略に能動的に組み込める独自の立場にあります。シスコと連携し、Splunk SOARワークフローが「NetApp ONTAP®」に保存されたデータに対して直接措置を講じられるようにすることで、多層防御型セキュリティー戦略をよりシンプルかつ効果的なものにできるよう支援しています。」

顧客がデータ保護に必要なレジリエンスと柔軟性を確保できるよう、シスコとネットアップはNetApp Splunk SOARプレイブックの提供を開始します。「Splunk Enterprise Security」はすでに「NetApp Ransomware Resilience」と統合されており、データ層から分析情報を収集することで、インシデントのトリアージと優先順位付けを強化しています。新たなプレイブックにより、Splunk SOARのユーザーは、これらのシグナルに加えて他のソリューションからのシグナルも活用し、インシデント対応の不可欠な一環として、NetApp ONTAPストレージ上で措置を直接かつ自動的に講じられるようになります。これらの措置には、不審なユーザーのブロック、データのスナップショット作成、さらなる感染を防ぐためのデータ・ボリュームのオフライン化が含まれます。これにより、顧客はストレージ層でランサムウェア攻撃をより効果的に封じ込め、データ損失を抑制できるようになります。NetApp Splunk SOARプレイブックを組織の多層防御型セキュリティー戦略の一環として活用することで、セキュリティー・チームとストレージ・チームの連携を強化できます。

NetApp Splunk SOARプレイブックでサイバー脅威への対応と復旧を自動化することで、検知から封じ込めまでの平均時間（MTTC）などのセキュリティー・チームの指標が改善され、データ保護に必要な手作業と専門スキルへの依存が軽減されます。これにより、ネットアップとシスコは、企業がサイバー・レジリエンスをより迅速かつ効率的に実現できるよう支援します。

シスコのSplunk Security担当グループ・バイスプレジデント（GVP）であるデビッド・ダリングは、次のように述べています。「有効なセキュリティー戦略には、データ層を含むテクノロジー・スタック全体の可視化と対策の実行が必要です。新たなNetApp Splunk SOARプレイブックにより、ONTAPストレージがセキュリティー・エコシステムに能動的に関与するようになり、組織は企業データを直接標的とする脅威を封じ込められるようになります。ネットアップのストレージをSplunk SOARワークフローに組み込むことで、セキュリティー・チームとストレージ・チームがよりシームレスに連携し、インシデントにより迅速かつ確実に対応できるよう支援しています。」

ネットアップの最高商務責任者であるダラス・オルソンは、次のように述べています。「Splunkとネットアップの提携は、ストレージ・チームとセキュリティー・チームの業務をつなぎ、顧客がより安全かつ効果的に事業を運営できるよう支援します。顧客環境全体で何が起きているかをリアルタイムで可視化することで、ネットアップとSplunkは、企業が業務中断を抑え、パフォーマンスを最適化し、データを活用して測定可能なビジネス成果を生み出せるようにします。」

NetApp Splunk SOARプレイブックは、SplunkBaseからダウンロードできます。

関連資料

ネットアップについて

ネットアップは30年以上にわたり、エンタープライズ・ストレージの台頭からデータやAIの活用によるインテリジェントな時代へと、世界中の大手組織がこうした変化を乗り切る支援をしてきました。今日、当社はインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業として、データをイノベーション、レジリエンス、成長の促進要因へと変えられるよう顧客をサポートしています。

ネットアップのデータ・プラットフォームは、そのインフラの中核を成す存在であり、あらゆるクラウド、ワークロード、環境においてデータの接続・保護・活用を可能にする、エンタープライズ・グレードの統合型インテリジェント・プラットフォームです。実績のある当社の主力データ管理ソフトウエア兼OSである「NetApp ONTAP」上に構築され、AIデータ・エンジンおよびAFXを通じたオートメーションによって強化されており、大規模なオブザーバビリティー、レジリエンス、そしてインテリジェンスを提供します。

設計面で細分化されたネットアップのデータ・プラットフォームは、ストレージ、サービス、管理を分離することで、企業による、より迅速な近代化、効率的な拡張、ロック・インに囚われないイノベーションの実現を支援します。唯一、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれたエンタープライズ・ストレージ・プラットフォームとして、組織は、一貫したパフォーマンス、ガバナンス、そして保護を確保しながら、あらゆるワークロードをどこでも自由に実行することができます。

ネットアップでデータを常に脅威から守り、AIを活用し、新たなる技術革新を推進する体制を整えることができます。これこそが、世界中の先進的な企業が当社を信頼し、インテリジェンスを強みに変えている理由です。

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シスコについて

シスコ（NASDAQ：CSCO）は、AI時代における組織の接続と保護の在り方に変革をもたらす世界的なテクノロジー・リーダーです。シスコは40年以上にわたり、世界を安全につないできました。業界をリードするAI搭載ソリューションとサービスにより、顧客、パートナー、コミュニティーがイノベーションを生み出し、生産性を向上させ、デジタル・レジリエンスを強化できるよう支援しています。シスコはパーパスを中核に据え、すべての人がよりつながり合えるインクルーシブな未来の実現に引き続き取り組んでいます。詳細はThe Newsroomをご覧いただき、Xで@Ciscoをフォローしてください。

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