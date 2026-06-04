Novas evidências oferecem esperança para a terapia cetogênica no tratamento da anorexia nervosa

SAN MATEO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Um estudo piloto publicado hoje na Communications Medicine demonstra o potencial de um novo enfoque para o tratamento da anorexia nervosa, um transtorno para o qual os tratamentos eficazes têm sido significativamente limitados. A pesquisa da Escola de Medicina da UC San Diego relata que uma intervenção nutricional cetogênica (uma dieta rica em gordura, pobre em carboidratos e moderada em proteínas) foi viável e segura para pacientes com anorexia nervosa com peso normalizado ou levemente abaixo do peso. A intervenção cetogênica foi bem tolerada pelos participantes, com altas taxas de adesão e sem perda de peso significativa observada ao longo do programa. Além disto, foram percebidas melhorias significativas nos sintomas do transtorno alimentar, com quase 3 em cada 4 participantes que concluíram o estudo apresentando recuperação ao fim do estudo, não satisfazendo mais os critérios para um diagnóstico de anorexia nervosa, sendo que todos os participantes que concluíram o estudo apresentaram melhora nos índices de depressão.

A anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico devastador com uma das maiores taxas de mortalidade entre todas as doenças mentais; nos EUA, ocorre uma morte a cada 52 minutos em decorrência desta doença ou de suas complicações. Mesmo após uma recuperação de peso bem sucedida, os pacientes muitas vezes lutam com sintomas psicológicos persistentes, incluindo insatisfação corporal, um medo intenso de comer e uma preocupação com a forma do corpo, que conduzem a um risco alarmantemente elevado de recaída.

O Dr. Guido Frank, Professor de Psiquiatria da Escola de Medicina da UC San Diego e líder do estudo, que há mais de 25 anos estuda e trata pacientes com anorexia, lançou esta pesquisa para ampliar as opções de tratamento para esta população de alto risco. "Precisamos urgentemente de novos enfoques para a anorexia nervosa. Nosso trabalho com a terapia cetogênica vai além das terapias convencionais e busca compreender a fisiologia subjacente do transtorno", disse o Dr. Frank. "Cada vez mais evidências vinculam a anorexia nervosa à disfunção neurometabólica, e temos esperança de que a intervenção metabólica direta possa regular a função neural e tratar os sintomas psicológicos que os pacientes experimentam."

O estudo clínico ambulatorial, nacional e de grupo único administrou uma intervenção cetogênica supervisionada de 14 semanas, com 18 dos 22 participantes inscritos (82%) concluindo o estudo. Não foi observada nenhuma alteração significativa no peso ao longo do programa (medido pelo IMC). Ao fim do estudo, 72% dos participantes que o concluíram obtiveram a faixa de recuperação dos sintomas do transtorno alimentar, conforme mensurado por escalas para transtornos alimentares (Questionário de Exame de Transtorno Alimentar, EDE-Q, e Inventário de Transtorno Alimentar-3, EDI-3), sendo que todos apresentaram melhora nos índices de depressão (medidos pelo Inventário de Depressão de Beck, BDI), com 72% dentro da faixa normal.

Para a coautora Barbara Scolnick, médica de clínica geral em Waban, Massachusetts, este estudo representa o auge de uma jornada pessoal de uma década. "A investigação científica que levou a esta pesquisa começou na busca por respostas para minha sobrinha, Caroline Beckwith”, compartilhou a Dra. Scolnick. "A terapia cetogênica, um padrão no tratamento da epilepsia, foi o principal catalisador que, combinada com outras intervenções, permitiu que Caroline atingisse a remissão após 15 anos de luta contra a anorexia nervosa. Estou otimista com estes resultados preliminares, que indicam que este tratamento pode abrir caminho para outras pessoas como Caroline."

Embora os autores reconheçam a sensibilidade clínica das intervenções dietéticas nesta população de pacientes, este estudo está baseado em evidências preliminares anteriores para fornecer uma prova de conceito. Os resultados indicam que, quando administrada com supervisão médica especializada e suporte treinado, a terapia cetogênica apresenta potencial para aqueles que não responderam aos tratamentos tradicionais.

"Este estudo ressalta o potencial das intervenções dietéticas que visam normalizar a função neurometabólica subjacente, mesmo em casos psiquiátricos mais difíceis de tratar, como a anorexia nervosa", disse Jan Ellison Baszucki, Cofundadora e Presidente do Baszucki Group, que financiou o estudo. "Esperamos que este trabalho aumente a conscientização e o apoio à pesquisa e à aplicação da terapia cetogênica para transtornos alimentares, ao proporcionar uma nova esperança para pacientes e suas famílias."

Uma extensão atual deste estudo, para pacientes com diagnóstico de anorexia nervosa e bulimia nervosa, está em curso e recrutando participantes em todo o país. Os interessados ​​em saber mais ou fazer parte do estudo podem encontrar mais informações no site.

Sobre o Baszucki Group

Criado em 2021 pelo fundador da Roblox e CEO David Baszucki e pela autora best seller Jan Ellison Baszucki, o Baszucki Group vale-se de concessão de subsídios, investimento de impacto, defesa de causas, narrativas e construção de comunidade para impulsionar uma mudança de base em ciência, medicina, agricultura, alimentação e ecossistemas ambientais. Um dos focos primários do Baszucki Group é o de apoiar iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência com o objetivo de melhorar os resultados de saúde mental. Para saber mais sobre as abordagens metabólicas voltadas aos transtornos mentais e à saúde cerebral, incluindo a terapia cetogênica, acesse Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

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