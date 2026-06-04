Samenwerking van NetApp en Cisco versterkt gelaagde beveiliging ten behoeve van cyberweerbaarheid van ondernemingen

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf gespecialiseerd in intelligente data-infrastructuur, en Cisco (NASDAQ: CSCO), kondigden vandaag een uitbreiding van hun samenwerking aan om klanten te helpen gelaagde verdedigingsstrategieën voor hun klanten te versterken. Door intelligente data-infrastructuur met geavanceerde analyse- en waarneembaarheidscapaciteiten te combineren, leverden NetApp en Splunk diepgaande zichtbaarheid in realtime in de gezondheid van opslag en infrastructuur. Samen helpen zij klanten om operationele gegevens om te zetten in bruikbare inzichten die betrouwbaarheid, beveiliging en bedrijfsresultaten verbeteren. Door hun samenwerking met de nieuwe NetApp Splunk SOAR-playbook (Security Orchestration, Automation & Response) uit te breiden, helpen NetApp en Splunk hun gezamenlijke klanten om ransomwareaanvallen in te dammen en gegevensverlies op de opslaglaag te beperken. Dit bevordert het inperken van de wildgroei van cyberaanvallen, het vergroot tegelijk de snelheid en beperkt de kosten voor herstel.

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