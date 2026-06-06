DFNS positioniert sich neu als Kernbankplattform für digitale Vermögenswerte

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DFNS gab heute eine Neupositionierung bekannt, die seine Entwicklung von einer Wallet-Infrastruktur zur ersten Kernbankplattform für digitale Vermögenswerte markiert. Das Unternehmen führt ein neues Logo, eine neue Website und eine neue Marktposition ein, während Fintechs und Institutionen ihre Produkte und Abläufe auf die Blockchain verlagern.

Banken, Fintechs, Vermögensverwalter, Handelsunternehmen, Zahlungsanbieter, Marktinfrastrukturen und Clearingstellen fragen nicht mehr, wie man „Krypto integriert“. Sie fragen, wie man Finanzprodukte, Kontrollen, Arbeitsabläufe und Kundenservices auf Blockchain-Basis betreiben kann – und zwar mit der Zuverlässigkeit, die man von einer Kerninfrastruktur erwartet. Einige gehen sogar noch weiter und untersuchen, ob die Blockchain selbst als Hauptbuch dienen kann, in dem ein Konto ein On-Chain-Objekt ist und nicht eine Zeile in einer Datenbank. Wo IBANs, virtuelle Konten und Blockchain-Wallets zu einem einzigen regulierten Finanzkonto zusammenlaufen.

„DFNS basiert auf einer einfachen Annahme: Die meisten Finanzströme werden von Hauptbüchern auf Blockchains verlagert“, sagte Clarisse Hagège, CEO von DFNS. „Institutionen brauchen keine Wallet. Sie brauchen ein neues Kernsystem, um sowohl klassische als auch digitale Vermögenswerte zu verwalten. Wir sind diese Infrastrukturschicht zwischen den bestehenden Systemen eines Unternehmens und den Blockchains, in denen digitale Vermögenswerte nun bewegt, abgewickelt und wertgenerierend eingesetzt werden.“

DFNS befindet sich zwischen der Geschäftslogik einer Institution und den Diensten, die die On-Chain-Finanzwelt antreiben. Die Plattform vereint Wallet-as-a-Service-Funktionen, Schlüsselverwaltung, Transaktionsverarbeitung, Datenintegrität, Governance und Durchsetzung von Richtlinien, Workflow-Automatisierungen, Treasury-Kontrollen, Tokenisierungs-Engines, Compliance-Integrationen und Audit-Protokolle in einem System, das über 100 Blockchains und Drittanbieter hinweg funktioniert.

Im Gegensatz zu Anbietern, die Infrastruktur mit Verwahrung, Brokerage oder regulierten Finanzdienstleistungen kombinieren, agiert DFNS als reine Technologieplattform. Es verwahrt keine Vermögenswerte, steht nicht in direktem Kontakt mit Endkunden und konkurriert nicht mit Kunden. Seine Aufgabe besteht darin, Institutionen dabei zu unterstützen, die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig ihre Abläufe auf der Blockchain zu modernisieren.

Das Rebranding umfasst eine neue visuelle Identität, eine neue Website und eine neue Produktdarstellung, die sich an den kritischen Arbeitsabläufen orientiert, die Institutionen ausführen: Wallets, Transaktionen, Richtlinien, Genehmigungen, Compliance, Emissionen, Vermögenswerte, Treasury und mehr. Bestehende APIs, Verträge, Integrationen und SLAs bleiben davon unberührt.

DFNS genießt das Vertrauen von über 400 Institutionen und Fintech-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 100 Mrd. €, verarbeitet monatlich rund 1 % des globalen Stablecoin-Volumens und verzeichnet seit 2020 keine Sicherheitsverletzungen oder Schlüsselverluste.

Mehr erfahren Sie unter dfns.co.

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